Эстонский киберспортсмен вошел в историю после победы на гранд-финале по CS:GO

Команда FaZe Clan в финале турнира встречалась с украинским коллективом NaVi. FaZe Clan выиграли первый раунд со счетом 16:13, но проиграли второй с тем же результатом. NaVi выиграли третий раунд со счетом 19:16 и вышли вперед. Однако следующие два раунда остались за Робином Кулу и его командой, где последние смогли победить со счетом 16:9 и 16:14, обеспечив себе победу на престижном турнире IEM Cologne.