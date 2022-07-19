Эстонский киберспортсмен со своей командой вошли в историю после победа на гранд-финале по CS:GO
Эстонский киберспортсмен Робин „ropz“ Кул выиграл в гранд-финале турнира IEM Cologne 2022 по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в составе команды FaZe Clan.
Команда FaZe Clan в финале турнира встречалась с украинским коллективом NaVi. FaZe Clan выиграли первый раунд со счетом 16:13, но проиграли второй с тем же результатом. NaVi выиграли третий раунд со счетом 19:16 и вышли вперед. Однако следующие два раунда остались за Робином Кулу и его командой, победив со счетом 16:9 и 16:14, обеспечив себе победу на престижном турнире IEM Cologne.
FaZe Clan стала первой командой в истории, выигравшей в один год турниры в Катовице, Кельне и мейджор по CS:GO., а также турнир PGL Major Antwerp 2022. За победу Faze получила 400 тысяч долларов, NAVI за 2-е место – $180 тысяч.
Помимо Кула, в команду входят норвежец Хавард Нюгаард, латыш Хельвийс Саукантс, канадец Рассел Ван Дулкен, датчанин Финн Андерсен, а тренером является швед Роберт Дальстрём.
Стоит отметить, что североамериканская команда выиграли четвертый крупный турнир за полгода. Таким образом, FaZe Clan - лучшая команда мира на данный момент.