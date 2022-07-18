Бывшая жена перевела 22 тысячи евро со счета мужа на свой. Банк: клиент не уточнил, что этого делать нельзя

В апреле Тынис позвонил в Swedbank и попросил совета, как ограничить доступ пользователей, подключенных к его счету, к находящимся там средствам. Он подчеркнул, что подозревает, что сделки могут совершаться без его согласия. Тынис следовал указаниям представителя службы поддержки, но через пару недель обнаружил, что со счета исчезла крупная сумма, которую супруга не собиралась ему возвращать. Он попросил немедленно отозвать эти сделки.

В своем ответе Swedbank пояснил, что у супруги есть доверенность на пользование счетом Тыниса, и поскольку Тынис при звонке в банк не сказал, что хочет аннулировать доверенность, она осталась в силе. Представитель службы поддержки проинструктировал Тыниса, как удалить другого пользователя из своего счета в интернет-банке. Поскольку доверенность была действительна, женщина смогла перевести деньги на свой счет. На просьбу отозвать деньги получен отрицательный ответ, так как женщина не хочет возвращать мужчине эту сумму.

Тынис также подал заявление в полицию, но уголовное дело не было возбуждено, поскольку лица состоят в браке и сделки, совершенные супругом, не могут считаться преступлением. Судя по всему, это совместное имущество и его судьба решится при разводе.

Swedbank пока не ответил на вопросы Delfi.

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