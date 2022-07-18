Изъятие у граждан РФ оружия требует увеличения штата сотрудников полиции

„Оружейные хранилища у нас не настолько вместительные, чтобы в них можно было хранить все изымаемое оружие. Другой вопрос - как собирать это оружие, то есть дополнительная нагрузка появится и у региональных полицейских“, - сказала представитель отдела развития Департамента полиции и погранохраны Рита Проозальт порталу Rus.err.ee