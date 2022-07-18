Изъятие у граждан РФ оружия требует увеличения штата сотрудников полиции(4)
Прописанное в коалиционном договоре изъятие у граждан РФ и Беларуси оружия требует двойного увеличения штата чиновников Департамента полиции и погранохраны, занимающихся лицензиями на оружие.
„Оружейные хранилища у нас не настолько вместительные, чтобы в них можно было хранить все изымаемое оружие. Другой вопрос - как собирать это оружие, то есть дополнительная нагрузка появится и у региональных полицейских“, - сказала представитель отдела развития Департамента полиции и погранохраны Рита Проозальт порталу Rus.err.ee
„Конечно, в такой ситуации часть оружия может внезапно исчезнуть. Или, например, право собственности на оружие будет передано другим лицам, но оружие останется во владении лишенного лицензии лица“, - отметила Проозальт.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.