ФОТО И ВИДЕО | Кая Каллас о своем втором правительстве: министры должны приступить к работе уже сегодня(8)
Кая Каллас, которая сегодня была назначена премьер-министром во второй раз, рассказала Delfi, что у новых министров нет такой роскоши, как время на привыкание, и они должны сразу же приступить к реальной работе.
Во время оглашения решения президента в Рийгикогу Юри Ратас сделал неожиданную паузу и прервал чтение. Что случилось?
Похоже, что на решении просто был указан неправильный год. Мне показалось, что могла быть такая оплошность.
В выходные у вас состоялись встречи с новыми министрами. Как они прошли?
Встречи прошли хорошо. Вопросов было много, но нужно дать людям возможность понять, что каждый когда-то становится министром в первый раз, никто министром не рождается. Поэтому нужно дать возможность проявить себя. Конечно, необходимо пройти проверку на безопасность. Так что если будут выявлены обстоятельства, которые не позволяют человеку работать в качестве министра, это, безусловно, станет основанием для увольнения с министерского поста.
У вас уже есть опыт работы одного правительства. О чем вы говорили с новыми министрами и что рекомендовали?
Мы обсудили вопросы, за которые они будут отвечать. Что хочет сделать тот или иной министр, но мы также говорили об очень личном взгляде на то, как справиться с ситуацией. На самом деле, когда вы приходите на должность и не привыкли к общественному вниманию, потом внезапно оказываетесь в под светом софитов. Так что мы говорили и о том, как справиться с этим напряжением. Мы также обсудили проблемы, которых боятся министры. Все встречи были очень приятными.
После встречи с министрами есть ощущение, что сотрудничество начинает налаживаться, а правительство будет трудолюбивым и успешным?
Да, все министры полны решимости и стремления сразу же взять быка за рога. Это, безусловно, положительный момент, потому что здесь время терять нельзя. Необходимо быстро получить картину всех отраслей, и не только это. Также нужно непосредственно вникнуть в ситуацию и начать решать различные проблемы из разных сфер.
Президент Карис сказал, что министры не уходят в летний отпуск, и в четверг у вас состоится первое заседание кабинета министров. Что правительство и министры собираются делать в первую очередь?
У меня уже есть несколько пожеланий к этому кабинету министров. Во-первых, у нас все еще стоит вопрос о пересечении границ. Он был подготовлен Министерством внутренних дел, но министр должен его рассмотреть, потому что это конкретные предложения, с которыми нужно прийти к правительству.
Второе в сфере Министра экономики и инфраструктуры - это LNG-терминал. Есть несколько моментов, которые остались еще с предыдущих собраний кабинета министров, и нужно вернуться к их обсуждению в правительстве, потому что откладывать их больше нельзя.
Точно так же нам приходится иметь дело с ростом цен. У нас есть целый ряд процессов в сфере поставок, которые подорожали намного больше, чем планировалось изначально. То есть, нужно решить, что мы делаем, что откладываем, а для чего находим другие варианты.
То есть, уже с завтрашнего дня у министров начнется очень напряженная неделя?
Да, я даже думаю, что с сегодняшнего дня. Тот же ковид, тем очень много. Я надеюсь, что они уже сегодня отправятся отсюда в свои министерства и приступят к работе.
Нынешнее правительство сформировано и будет действовать до новых выборов. Хотели бы вы продолжить работу в том же составе после выборов?
Это зависит от того, как мы начнем работать вместе, и, конечно, это зависит от результатов выборов. Но я считаю, что тот факт, что теперь есть опыт работы как с Центристской партией, так и Isamaa, и с социал-демократами, я думаю, что это даст нам очень хорошую платформу для выборов.
Второе правительство Каи Каллас
Сегодня в 14:00 в Кадриорге приступило к работе новое правительство Каи Каллас. Через час, в 15:00, министры принесли присягу перед депутатами Рийгикогу.
Помимо премьер-министра Каи Каллас, министрами от Партии реформ являются Ханно Певкур (министр обороны), Урмас Круузе (министр сельского хозяйства), Кейт Пентус-Розиманнус (министр финансов) и Сигне Рийсало (министр социальной защиты).
Министрами от Isamaa являются Кристьян Ярван (министр предпринимательства и информационных технологий), Тынис Лукас (министр образования и науки), Леа Данилсон-Ярг (министр юстиции), Рийна Солман (министр государственного управления) и Урмас Рейнсалу (министр иностранных дел).
Министрами от Социал-демократической партии являются Мадис Каллас (министр окружающей среды), Пирет Хартманн (министр культуры), Рийна Сиккут (министр экономики и инфраструктуры), Лаури Ляэнеметс (министр внутренних дел) и Пеэп Петерсон (министр здравоохранения и труда).
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