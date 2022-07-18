ФОТО И ВИДЕО | Кая Каллас о своем втором правительстве: министры должны приступить к работе уже сегодня

Во время оглашения решения президента в Рийгикогу Юри Ратас сделал неожиданную паузу и прервал чтение. Что случилось?

Похоже, что на решении просто был указан неправильный год. Мне показалось, что могла быть такая оплошность.

В выходные у вас состоялись встречи с новыми министрами. Как они прошли?

Встречи прошли хорошо. Вопросов было много, но нужно дать людям возможность понять, что каждый когда-то становится министром в первый раз, никто министром не рождается. Поэтому нужно дать возможность проявить себя. Конечно, необходимо пройти проверку на безопасность. Так что если будут выявлены обстоятельства, которые не позволяют человеку работать в качестве министра, это, безусловно, станет основанием для увольнения с министерского поста.

У вас уже есть опыт работы одного правительства. О чем вы говорили с новыми министрами и что рекомендовали?

Мы обсудили вопросы, за которые они будут отвечать. Что хочет сделать тот или иной министр, но мы также говорили об очень личном взгляде на то, как справиться с ситуацией. На самом деле, когда вы приходите на должность и не привыкли к общественному вниманию, потом внезапно оказываетесь в под светом софитов. Так что мы говорили и о том, как справиться с этим напряжением. Мы также обсудили проблемы, которых боятся министры. Все встречи были очень приятными.

После встречи с министрами есть ощущение, что сотрудничество начинает налаживаться, а правительство будет трудолюбивым и успешным?

Да, все министры полны решимости и стремления сразу же взять быка за рога. Это, безусловно, положительный момент, потому что здесь время терять нельзя. Необходимо быстро получить картину всех отраслей, и не только это. Также нужно непосредственно вникнуть в ситуацию и начать решать различные проблемы из разных сфер.

Президент Карис сказал, что министры не уходят в летний отпуск, и в четверг у вас состоится первое заседание кабинета министров. Что правительство и министры собираются делать в первую очередь?