Война в Украине: истории сборщика тел, потерявшего счет погибшим, и медика с родными в плену

Алексей и его команда передвигаются на белом фургоне-рефрижераторе с красным крестом. Чтобы выполнить свою работу, собрать тела и останки погибших украинских и российских военнослужащих, а также убитых мирных жителей, им часто приходится подвергать себя опасности.

„Работаем без выходных, - говорит он. - Постоянно. Ездим, расследуем, перевозим, ищем, все время“.

Эта работа не только тяжелая, но и мрачная: выкапывать разлагающиеся тела российских солдат, погребенных в неглубоких траншеях, или собирать их останки из сгоревшей бронетехники.

По данным ООН, более 5000 украинских мирных жителей были убиты в ходе этой войны, начатой Россией в феврале.

Официальных данных о том, сколько украинских военнослужащих погибло, нет. Но советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал Би-би-си в прошлом месяце, что каждый день на фронте гибнут от 100 до 200 украинских солдат. В среднем эта цифра чаще оказывается ближе к нижнему порогу.

Алексею эта цифра кажется ему вполне правдоподобной. Но он считает, что российские потери в три раза выше украинских.

Один из украинских солдат, воевавших в Северодонецке, рассказал нам, что российская армия использует тактику, более характерную для Первой мировой войны - в атаку бросают все новые отряды пехоты, которые натыкаются на град пуль.

Кто, по мнению Алексея, выигрывает войну? „Дело не в том, кто выигрывает, - говорит он. - Дело в том, кто прав. Это они пришли сюда, и это простить нельзя“.

Каждый украинский солдат, с которым мы разговаривали, говорил, что верит в победу Украины. Даже в частях, потерявших в боях более половины личного состава.

Но выжившим тоже приходится несладко. Алексей уже несколько месяцев не видел свою годовалую дочь.

„Эта война разрушила и ту жизнь, которая у нас была, и ту, которую мы строили“, - говорит он.

Он добавляет, что каждый вечер, когда заканчивается работа, его накрывает „такое чувство, когда внутри пусто. Ничем не заполняемая пустота“.