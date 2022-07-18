18.07.2022, 17:46
ФОТО | На трассе Таллинн-Тарту грузовик упал в кювет
В понедельник около 16 часов на шоссе Таллинн-Тарту, недалеко от Адавере, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, когда большой грузовик съехал с дороги в кювет.
В результате аварии водитель грузовика получил травмы и был доставлен на машине скорой помощи в Тартускую больницу. Точные обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.
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