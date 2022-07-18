Полиция ищет сбежавших в Тартумаа детей

В воскресенье рано утром 16-летняя Хелери, проживающая в Тарту, и 11-летний Кристиан, проживающий в волости Рапла, добровольно покинули закрытое детское учреждение Тартуского уезда.

Также разыскивается проживающая в Тарту 16-летняя Карола, местонахождение которой неизвестно с конца июня.

Все трое несовершеннолетних ранее самовольно покидали закрытые детские учреждения. Чаще всего их находили в Южной Эстонии, но нельзя исключать и другие регионы.

Если у кого-то есть информация о местонахождении этих детей, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.



