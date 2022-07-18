„Левадия“ и „Пайде“ узнали своих соперников по еврокубкам, в случае прохода в третий отборочный раунд

„Левашия“, проигравшая „Викингуру“ со счетом 1:6 в предварительном раунде Лиги чемпионов в июне, сыграет с „Хиберниансом“ во втором отборочном раунде Лиги конференций. Первый матч состоится во вторник вечером на Мальте, второй матч запланирован на 28 июля в Таллинне.

Если „Левадия“ добьется успеха, то в третьем раунде их ждет рижский клуб „РФШ“, который в прошлом году стал чемпионом Латвии.

„Пайде“, обыгравшая тбилисское „Динамо“ в двух матчевом противостоянии первого отборочного раунда Лиги конференций, в этот четверг сыграет на выезде с „Араратом-Армения“. Ответная игра запланирован на 28 июля. Если „Пайде“ успешно пройдет второй отборочный раунд, им предстоит встретиться с бельгийским топ-клубом „Андерлехтои“. Клуб, занявший третье место в бельгийской лиге в прошлом году, становился чемпионом страны рекордные 34 раза.