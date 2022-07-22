„С психологической точки зрения это даже хорошо, что из-за ковида пропадал вкус и запах“: интервью с психологом

Мой путь в психологию схож с моим путем в тренерство. Долгое время я преодолевала непринятие своего тела и стала осознавать, что мы постоянно ищем ответы на свои личные вопросы. Информации много и иногда она излишне противоречива - это и есть главная причина такого длительного поиска. Придя в тренерство, я помогла себе и приняла тот факт, что могу направить и других. При этом всем я внутри прорабатывала свои установки, решала проблемы, и как итог пришла к погружению в психологию.

Как ты нашла себя в сфере психологии?

Я всегда хотела помогать людям. Мое первое образование - высшее медицинское, далее я стала тренером и уже сейчас я не представляю свою жизнь без психологии. Много лет этим интересовалась, а потом и пошла учиться. Я определенно люблю свою деятельность и получаю удовольствие от каждой консультации.

Я считаю, что надо обязательно любить то, что делаешь, иначе происходит эмоциональное выгорание. Сейчас работает только то, что идет от любви, „достигаторство“ рушится и уходит в прошлое.

Насколько сильно ты эмоционально привязана к своей работе и почему важно любить то, что делаешь?

Меня мотивируют глаза. Глаза клиентов. До консультации я зачастую вижу потухший взгляд, который не позволяет человеку идти дальше. После же - искрящиеся глаза, которые горят интересом к жизни, и именно они позволяют мне радоваться качеству проделанной работы. Обратная связь, благодарность, наблюдения за тем, как меняется жизнь человека - это все мотивирует меня. Через каждого клиента я начинаю и себя понимать лучше, ещё глубже.

Для нас очень важно найти внутреннюю гармонию, ощущать чувство безопасности и внутренней опоры. Конечно же, еще и не бояться открывать в себе новые грани и жить в контакте с собой.

Это человек, помогающий найти путь человека к самому себе и жить счастливой, наполненной жизнью.

Как бы ты описала свою профессию без определения „психолог“?

Сегодняшний гость помогает людям на пути к себе и создает любимое „Я“. Приятно познакомиться, Елена Широбокова, психолог, ментор и профессиональный спортивный тренер!

Мой рабочий день связан до сих пор с тренерством. Я веду клиентов, у меня также есть своя команда девочек, которых я готовлю к соревнованиям. В основном, с утра я делаю всю работу в зале, а после уже веду консультации. Мой спектр услуг состоит не только из встреч с клиентами, также у меня есть свой курс, который тоже требует внимания.

Если честно, я не могу назвать психологию своей работой. Это уже настолько образ жизни, что со словом „работа“ она даже не вяжется. Я делала это всегда, только теперь я беру за это деньги.

Учиться можно везде, самое главное - смотреть на количество практики, личную проработку самих студентов. Психологическое образование включает в себя довольно много теории, но реальной практики во время обучения мало. Желательно, я бы сказала даже необходимо, чтобы у каждого студента был свой определенный минимум часов, проведенных с терапевтом.

Я училась за границей, в онлайн формате. Свое образование я получаю в институте Практической Психологии и помимо этого я проходила различные курсы, обучалась также в Институте Холистики в Таллинне.

Обучение. Где, как оно проходило у тебя, и какие рекомендации можешь дать по выбору места?

Люди идут к людям, в том числе на их энергию. Я думаю, что ко мне приходят по ощущениям моей энергетики. Каждый из нас практически сразу чувствует, подходит ли человек или нет. Ко мне идут именно те, которым близок мой опыт, стиль жизни и моя философия.

Я работаю с женщинами. С разными запросами - самооценка, любовь к себе, отношения, чувства, вопросы реализации, страхи и другие. Женщины более гибкие, им интересно покопаться и узнать о себе новое, разрушить прежние устои и принять что-то новое.

Какова твоя направленность в психологии и почему люди приходят именно к тебе?

Еще будучи тренером, мне мои подопечные говорили, что они получают не только тренировку, но и психологическую консультацию. Моя душа меня звала в сторону психологии, но „синдром самозванца“ не давал окончательно раскрыться. Однако я не побоялась, пошла учиться дальше и сейчас помогаю женщинам понять себя, открыть в себе женственность, научиться строить отношения, проработать травмы, установки, проблемы и так далее.

Из фишек могу назвать то, что я работаю с чувствами. Хотя по правде, это обязательная часть работы психолога. Это специфика работы, которая возвращает фокус человека на себя и позволяет открыть глаза. Помимо этого, я довольно прямолинейна с клиентами. Сохраняю тактичность, но всегда скажу все так, как есть.

Я не беру тех, у кого уже запущенные депрессии и состояния, когда человек употребляет антидепрессанты. Я не готова пока что нести такую ответственность, полезнее будет отправить его к клиническому психологу или/и к психиатру.

Я не работаю с теми, кого ко мне отправили. Не порекомендовали, а именно отправили. Если человек сам не хочет и за него кто-то решил, „что ему нужно к психологу“, то я не занимаюсь такими случаями.

Я не работаю с детьми, поскольку у меня нет специального для этого образования. Однако детский психолог может работать и со взрослыми, это более универсальная специальность.

С кем ты работаешь, а с кем нет? Есть ли определённые тонкости или „фишки“ в процессе работы?

Для меня даже не особо играет роль образование, если я вижу, что человек глубже меня и он вдохновляет, то я иду к нему. В этом случае работает внутренний отклик.

Если брать в общем, то это человек, который наполняет гармонией свою жизнь, заряжает своим состоянием, разбирается в себе, развивается. Важна очень глубина не только знаний, но и глубина психолога, как человека.

Для каждого человека подходящий психолог будет разный, поскольку каждому откликается что-то свое. Например, кто-то не пойдет к психологу без детей, поскольку „он не понимает как это воспитывать ребенка“. А кто-то не пойдет к разведенной женщине-специалисту устраивать свою личную жизнь. На самом деле, это все предубеждения, но как уж есть.

Я работаю 5 дней в неделю. В субботу у меня может быть одна тренировка, еще я начала делать тренинги для женщин. Они проходят раз в 2-3 недели в моей студии.

В день я максимум беру 2-3 человек. Я не перегружаю себя, делаю достаточные перерывы и поскольку я не занимаюсь этим годами, мой график позволяет набирать клиентуру.

Какое-то время назад люди тратили все свое время на выживание и время на „подумать“ совсем не оставалось. Очень показательным примером можно привести поколение наших родителей, которые росли в СССР и даже при случайном упоминании психолога сразу же реагируют следующим образом : „Вот мы не ходили к психологу и выросли нормальными!“. Здесь прямо как в шутке: „Кто сказал, что они все нормальные?“. До сих пор ответа нет.

Психология в „тренде“. Почему так много людей нуждаются в помощи?

Сейчас мои консультации стоят 30 евро в час. Если человеку нужно больше времени, то соответственно цена меняется.

Профессия психолога денежная, особенно если вести частную практику. Конечно, есть потолок, если человек работает при больнице и имеет определенную ставку. Стоит не забывать еще то, что определенный процент идет на постоянное обучение.

Я убеждена, что любая профессия, которая выбрана по душе, принесет ровно тот доход, который нужен человеку.

Я не назову чего-то особенного, для меня эта работа не несет сложностей и негатива. Можно было бы назвать то, что клиенты любят переносить ответственность на психолога, но все же это особенность самого человека, да и вообще работы. Психологи направляют, но не дают таблетку, решающую все проблемы разом.

А есть ли минусы у профессии?

Первой положительной чертой будет помощь людям. От помощи идут и изменения, за которыми очень радостно наблюдать. Психологи причастны к жизням и выполняют миссию сохранять чувство счастья в людях. Свободный график и постоянное обучение дополняют плюсы профессии. Много возможностей к проведению работы, можно делать консультации\тренинги\курсы и так далее. Самый главный плюс - это работа с людьми и проработка себя как персоны.

Я люблю человека приводить к самостоятельности. Я не психолог, к которому приходят раз в неделю „поплакаться о своей жизни“. Человек после сеанса/сеансов должен быть способен сам взаимодействовать с собою. И именно к этому я привожу своих клиентов.

Я считаю, что это очень важно. Посещение психолога помогает человеку научиться чувствовать себя, принимать свои чувства и получать удовольствие от своей жизни. Психолог покажет как не боятся и поменять понятие „страх“ на „любовь“.

Было бы отлично, если бы все ходили хотя бы раз в год.

На терапию у каждого уходит разное количество времени. Кто-то может осознать за две сессии и жить спокойно, интегрируя новые грани своей личности. Есть и те, кто ходят регулярно до определенного улучшения и позже просто приходят на поддерживающие встречи.

Сейчас самым распространенным является проблема любви к себе, самооценка, принятие себя. Много клиентов приходят с вопросами в отношениях, недоверием, ссорами, финансами и их распределением. Самореализация, не проработанные моменты детства остаются ключевыми запросами.

С какими запросами чаще всего приходят к тебе и как долго по времени берет терапия?

Еще работают внешние стимуляторы, например, время ковида. Ограничения создали триггер, к которому большинство не были готовы. Люди перестали бежать от себя и увидели реальную картину своих отношений с собою, с окружающими людьми. То время было идеально предоставлено для осмысления своих ценностей и работы с собою. Почему, например, увеличилось число разводов? По причине того, что люди столкнулись лбами с друг другом и наконец-то увидели правду. Я скажу даже больше, у человека пропадает вкус и обоняние, он только остается в себе. Если рассматривать с психологической точки зрения, то это даже хорошо, что ковид имел такое влияние.

Многие просто стали задавать банальный вопрос: „а кто я?“. При помощи этого вопроса начинается самопознание и переоценивание своей жизни. Некоторые приходят в психологию из-за уже сделанных ошибок, которые разрушили им жизнь.

Тогда не было времени, люди работали на покрытие базовых потребностей. Сейчас у нынешнего поколения есть ресурсы для работы с психологом и познания себя.

1.Когда у вас один день грустное настроение, то это не депрессия. Это состояние говорит, о подавленности на протяжении долгого периода. Апатия, низкая самооценка, нет желания ни на что, много эмоций по типу стыда\вины - это лишь некоторые характеристики депрессии. В этом состоянии человек сам себя не контролирует и самый главный помощник - специалист (психолог, психотерапевт, психиатр). Это не история про подругу, которая выслушает и даст совет, стоит смотреть и работать глубже.

О чем термин „депрессия“ и как ее проработать?

Все такие моменты из детства и оставляют следы в нашей психике. После такого, уже выросшие дети и ищут внешнюю опору, ведь они даже не могут полагаться на свои эмоции.

Приведу пример - падение ребенка. Он упал и ему больно, но мама из-за своего страха говорит ребенку, что „тебе не больно“. Ребенок имеет чувство боли, но поддается на маму, изменяя своим ощущениям. „Раз взрослый говорит, что мне не больно, значит это так“. Таким образом и формируется недоверие к себе. Это далеко не самая позитивная ситуация, но она очень показательна. Конечно, дело не в одной единственной ситуации, это как пример.

У маленького ребенка нет критического мышления и он безусловно доверяет, например, маме. Он не знает себя, не понимает кто он, поэтому доверяет авторитетному взрослому.

Фундамент закладывается в самом детстве, в раннем возрасте ребёнок словно губка. У детей существуют разные фазы созревания и каждой сопутствует свои моменты познания мира.

Почему наше детство так сильно влияет на нас и так ли это?

Если есть момент внутри, что „надо сходить“, то лучше это сделать. Не советую затягивать, лучше решить проблему сразу.

Если постоянно происходит однообразные негативные случаи, то стоит уже начать их решать. Можно бесконечно думать про это, бежать от себя, но это не сработает. Мозг нуждается в новых инструментах, и как раз-таки специалист может их дать.

Например, когда встречаются одни и те же грабли.

Когда уже стоит пойти к психологу? Есть ли определённые звоночки?

Люди делают выбор либо от любви, либо от страха. Зачастую люди больше делают из-за боязни потерять что-то, не угодить кому-то. В этом случае человек не счастлив и живет годами в неудобной для себя позиции - без энергии, вдохновения, с проблемами со здоровьем и так далее. Психология ведет человека к внутренней опоре и любви к себе.

Приходит время, когда уже надо признать себя взрослым человеком и отложить позицию „ребенка“. Для родителей мы всегда остаемся детьми и они будут заботиться о нас независимо от возраста. Однако надо суметь выстроить здоровые границы, когда детские отношения переходят во взрослые. Мама есть мама и ребенок есть ребенок, не стоит забывать, что роли заранее определены. Не становитесь спасателями для родителей, не берите родителей на попечительство (в ущерб себе), не учите родителей жизни и так далее.

В принятии эмоций, уязвимости кроется огромная сила, в которой нет мест для обид со стороны. Мы очень много тратим энергии на то, чтобы скрыть себя. Не бойтесь себя и своих проявлений, заявляйте о своих чувствах и проживайте эту жизнь для себя.

Человек после боится быть непринятым обществом, поэтому боится быть самим собой. „Я лучше не покажу своих чувств и меня не примут за слабого“ - типичная мысль.

Нас научили скрывать свою уязвимость и создавать „картинку“, в которой мы идеальны. Улыбайся даже если плохо, одним словом.

Все сводится к внутренней опоре. Для самой себя надо стать лучшей подругой, лучшим молодым человеком и родителем. Важно взращивать самооценку, ведь болезненные привязанности проявляются, когда нам страшно быть „без“ кого-то. Либо когда человек себя не понимает и может просто исполнять роль такого спасателя, начиная чувствовать себя нужным.

Что такое больная привязанность и что с ней делать?

С одиночеством надо подружиться и понять о чем оно. Я советую побыть в нем и научиться чувствовать себя хорошо в таком состоянии. Очень много ярлыков навешано вокруг темы одиночества, которые связаны со смыслом „плохо“. Люди боятся остаться одни, это факт, но с ним можно жить прекрасно. Если сильно сковывает и не дает жить дальше, то нужна терапия. Я хочу напомнить, что в эту жизнь мы приходим одни, живем одни и умрем ровно так же. Постоянного спутника с нами может и не быть, поэтому учимся жить гармонично в одиночестве и совершенствуем себя. Одиночества мы перестаем бояться, когда имеем внутреннюю опору, а ее надо приобрести в поиске самого себя.

Идея пришла спонтанно и первый марафон был создан на 10 дней, за 10 евро. Мне было страшно в этой роли, я тогда даже еще не начала учебу на психолога. Мне помог личный опыт и знания, также я уже прошла на тот момент Институт Холистики. Я делала курс для женщин, которые хотят жить счастливо для себя и в своих отношениях. Тогда я сказала команде, что написание курса возьмет у меня буквально 5 минут, и я так и сделала. Я настолько хорошо ощущала себя в этой теме, что проведя первый урок, я плакала от счастья. Я нашла себя, моя задача „помогать“ стала работать еще больше.

Курс „Любимая Я“. Чему он учит и как ты его создала?

Сейчас трудно найти своего психолога, ведь любой диплом и отзывы можно нарисовать. Ориентироваться надо на жизнь человека и насколько он лично „откликается“. И, конечно, результаты людей, то есть клиентов - по рекомендациям. В этом плане помогает интернет, ведь при помощи его можно увидеть, что из себя представляет человек. Если вам „откликается“, то стоит попробовать консультации специалиста.

Как отличить хорошего специалиста от плохого? Почему так мало хороших психологов?

Если это лежит на поверхности, то еще возможно. Однако для этого тоже нужно обладать определенными знаниями. Если же проблема глубоко внутри и не дает покоя, то лучше обратиться к специалисту. Зачем себя мучить и ждать чего-то?

Можно ли самому преодолеть свою проблему и заниматься „самолечением“?

Он может выглядеть даже странно для остальных, но для себя он на вершине. Делает то, что хочет. Ощущает себя, живет в любви. Не критикует, говорит правду с чувством осознанности. Искренен в своих проявлениях. Выражает чувства без страха и экологично.

Он счастлив, принимает свои чувства и качества, позволяет себе быть таким, каким он хочет.

Здоровые отношения с родителями - это когда дети звонят родителям\приходят в гости, говорят о личном счастье или трудностях открыто, ключевое слово - открыто, и родители их поддерживают\верят в них.

Спустя две недели я еще раз запустила этот курс, только подняла цену. Через полгода повторила курс, но сделала его двухнедельным. После поймала синдром самозванца и стала сомневаться в своих знаниях. Есть такой побочный эффект, чем больше знаешь, тем больше тебе кажется, что ты ничего не знаешь. Я боялась запускать курс снова. Года два я ждала, постоянно все якобы меняла, но по факту все было об одном. Боялась еще и из-за цены, поскольку думала, что его не купят, если будет дорого. Но и занижать свои знания я не хотела.

Внезапно почувствовала сильное желание и запустила. Курс длится уже 6 недель, в нем был огромный багаж теории и практики, домашние задания и так далее. Этот курс учит женщин жить счастливой жизнью, наладить отношения с собой, с партнером и с окружающими. А также расслабиться, отпустить контроль и начать доверять себе и миру.

У меня на курсе было 14 человек и последний был месяц назад. Следующий поток планируется осенью.

Посоветуй какие-нибудь книги „для души“

Конкордия Антарова - „Две жизни“. Эта книга может стать настольной. Написана буквально на потоке и это сразу доносится до читателя.

Ричард Бах - „Чайка по имени Джонатан Ливингстон“. Сюжет книги напоминает людей, которые ищут таблетку от проблем.

Ли Кэрролл - „Крайон. Путешествие домой. Майкл Томас и семь ангелов“.

Бернар Вербер - „Ящик Пандоры“.

Эти книги меня впечатлили и уже с первой страницы втянули в прочтение.

Как ты пополняешь свой ресурс после такой энергозатратной работы?

На первом месте, конечно же, время с мужем.

Я расслабляюсь, например, медитирую, гуляю, провожу время на природе. Помогают мне и танцы, книги, уборка и домашние хлопоты.

Много гуляю на природе и ухаживаю за телом. Встречаюсь с единомышленниками, наполняют также и мои обучения.

Опиши профессию одним словом.

Любовь. Я испытываю это чувство по отношению к моему делу и познание себя = любовь к себе.