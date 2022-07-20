20.07.2022, 09:41
ФОТО И ВИДЕО | Дорожное строительство в Таллинне: пешеходу пришлось на четвереньках переползать через канаву(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Предприятие Teede Ehitus, реконструирующее Раннамыйза теэ в столичном районе Хааберсти, подвергает пешеходов и велосипедистов опасности, считает местная жительница.
„Пожилой женщине, вышедшей вместе со мной из автобуса, пришлось буквально на четвереньках ползти по обочине, чтобы добраться до расположенного неподалеку магазина Lidl, - сказала местная жительница Пилле (имя изменено — ред.), описывая картину, увиденную ею вчера во второй половине дня на автобусной остановке „Принтсу“ в Хааберсти. - Крайне нехорошая ситуация сложилась в результате халатной деятельности Tallinna Teede AS“.