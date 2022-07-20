Новости Эстонии
20.07.2022, 09:41

ФОТО И ВИДЕО | Дорожное строительство в Таллинне: пешеходу пришлось на четвереньках переползать через канаву

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Человек, выходя на автобусной остановке "Принтсу", оказывается в тупике: перед ним остановка с ограждениями и широкая канава.
Человек, выходя на автобусной остановке "Принтсу", оказывается в тупике: перед ним остановка с ограждениями и широкая канава.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Предприятие Teede Ehitus, реконструирующее Раннамыйза теэ в столичном районе Хааберсти, подвергает пешеходов и велосипедистов опасности, считает местная жительница.

„Пожилой женщине, вышедшей вместе со мной из автобуса, пришлось буквально на четвереньках ползти по обочине, чтобы добраться до расположенного неподалеку магазина Lidl, - сказала местная жительница Пилле (имя изменено — ред.), описывая картину, увиденную ею вчера во второй половине дня на автобусной остановке „Принтсу“ в Хааберсти. - Крайне нехорошая ситуация сложилась в результате халатной деятельности Tallinna Teede AS“.

Возвращаясь с автобусной остановки Пилле стала свидетельницей того, как мужчина с двумя детьми, один из которых находился в коляске, выйдя из автобуса, вынужден был продолжить путь по узкой проезжей части. „Это была очень опасная ситуация, стоило только автомобилю или пешеходу слегка отклониться в сторону, и несчастья было бы не избежать“, - сказала она.

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