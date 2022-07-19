Экономика
19.07.2022, 08:20

Страховая фирма оставила оказавшихся в глухомани клиентов без помощи: мы выбрались только благодаря местным жителям!

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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Shutterstock

В Delfi обратилась Мария (имя изменено — ред.), поведавшая о том, как в глуши недалеко от латвийско-литовской границы она и ее муж оказались в сложном положении из-за того, что у автомобиля неожиданно лопнула покрышка. Поскольку у них был заключен страховой договор PZU Kasko Pluss, они немедленно связались с фирмой PZU, но ответ удивил их.

Договор PZU Kasko Pluss предусматривает круглосуточную помощь по всей территории Европы. В субботу вечером в 22.18 Мария и ее муж позвонили в фирму PZU и сообщили, что у них лопнула шина. В течение двух-трех часов им обещали прислать буксир и как можно быстрее вызволить из сложившейся ситуации. 20 минут спустя из фирмы PZU перезвонили и сообщили, что придется ждать до понедельника, поскольку якобы никто не работает.

На что Мария и ее муж сообщили, что в Риге (до нее было около 130 км) работает круглосуточный шиномонтаж. По словам представителя страховой фирмы, отбуксировать автомобиль так далеко не представляется возможным, так как следует выбрать ближайшего поставщика услуг. По сути клиентов оставляли на несколько дней в глухомани. Покрышка лопнула неожиданно, а у Марии и ее мужа не было с собой ни еды, ни питья. До ближайшего же магазина было 15 км.

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