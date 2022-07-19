Страховая фирма оставила оказавшихся в глухомани клиентов без помощи: мы выбрались только благодаря местным жителям!(6)
В Delfi обратилась Мария (имя изменено — ред.), поведавшая о том, как в глуши недалеко от латвийско-литовской границы она и ее муж оказались в сложном положении из-за того, что у автомобиля неожиданно лопнула покрышка. Поскольку у них был заключен страховой договор PZU Kasko Pluss, они немедленно связались с фирмой PZU, но ответ удивил их.
Договор PZU Kasko Pluss предусматривает круглосуточную помощь по всей территории Европы. В субботу вечером в 22.18 Мария и ее муж позвонили в фирму PZU и сообщили, что у них лопнула шина. В течение двух-трех часов им обещали прислать буксир и как можно быстрее вызволить из сложившейся ситуации. 20 минут спустя из фирмы PZU перезвонили и сообщили, что придется ждать до понедельника, поскольку якобы никто не работает.