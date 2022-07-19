Страховая фирма оставила оказавшихся в глухомани клиентов без помощи: мы выбрались только благодаря местным жителям!

Договор PZU Kasko Pluss предусматривает круглосуточную помощь по всей территории Европы. В субботу вечером в 22.18 Мария и ее муж позвонили в фирму PZU и сообщили, что у них лопнула шина. В течение двух-трех часов им обещали прислать буксир и как можно быстрее вызволить из сложившейся ситуации. 20 минут спустя из фирмы PZU перезвонили и сообщили, что придется ждать до понедельника, поскольку якобы никто не работает.

На что Мария и ее муж сообщили, что в Риге (до нее было около 130 км) работает круглосуточный шиномонтаж. По словам представителя страховой фирмы, отбуксировать автомобиль так далеко не представляется возможным, так как следует выбрать ближайшего поставщика услуг. По сути клиентов оставляли на несколько дней в глухомани. Покрышка лопнула неожиданно, а у Марии и ее мужа не было с собой ни еды, ни питья. До ближайшего же магазина было 15 км.