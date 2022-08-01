„Мертвый журналист - бесполезный журналист“. Корреспондент ERR Антон Алексеев рассказал, как попал под обстрел в Украине

Страшновато, но все зависит от окопа. Где-то в марте мы приезжали в Золотое, которое потом украинские войска были вынуждены оставить. В то время основные действия велись в Харьковской области и под Киевом, ну еще под Николаевым. Соответственно, в Золотом еще находилась линия разграничения. Корпуса народной милиции так называемых ЛНР и ДНР не были усилены российскими войсками в полной мере, они стояли.