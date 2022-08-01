01.08.2022, 16:22
„Мертвый журналист - бесполезный журналист“. Корреспондент ERR Антон Алексеев рассказал, как попал под обстрел в Украине(7)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В рамках проекта RusDelfi „Русские Эстонии - против войны в Украине“ корреспондент ERR Антон Алексеев рассказал о своем опыте работы в горячих точках, почему не поддерживает войну и собирается ли ехать в Россию в ближайшее время.
Не страшно было ездить по окопам?
Страшновато, но все зависит от окопа. Где-то в марте мы приезжали в Золотое, которое потом украинские войска были вынуждены оставить. В то время основные действия велись в Харьковской области и под Киевом, ну еще под Николаевым. Соответственно, в Золотом еще находилась линия разграничения. Корпуса народной милиции так называемых ЛНР и ДНР не были усилены российскими войсками в полной мере, они стояли.
Когда мы приезжали, то да, там уже летали самолеты, были обстрелы...