ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | Президент Алар Карис назначил новое правительство. Министры приносят присягу перед Рийгикогу

„Во-первых, три слова: приступим к работе! Но добавлю еще несколько слов: вы все знаете, что обычно дается 100 дней на то, чтобы спокойно адаптироваться на новом рабочем месте, но просить об этом сейчас было бы неуместно. Ваша работа начнется прямо сегодня, после приведения к присяге в Рийгикогу. У вас не будет отпуска этим летом. Это правительство называют „правительством Вильянди“. Меня не устраивает это название. В течение восьми месяцев вы должны стать антикризисным правительством - правительством под названием „Служба спасения“ или „Скорая помощь“. Дом не должен сгореть, а больной должен выжить. Это правительство трех партий и ответственность трех партий“, - сказал президент Алар Карис.