ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | Президент Алар Карис назначает новое правительство(7)
Президент Карис назвал новое правительство „пожарная команда или бригада скорой помощи“: „Наше правительство должно сделать так, чтобы дом не сгорел и пациент выжил“.
„Во-первых, три слова: приступим к работе! Но добавлю еще несколько слов: вы все знаете, что обычно дается 100 дней на то, чтобы спокойно адаптироваться на новом рабочем месте, но просить об этом сейчас было бы неуместно. Ваша работа начнется прямо сегодня, после приведения к присяге в госсуде. У вас не будет отпуска этим летом. Это правительство называют „правительством Вильянди“. Меня не устраивает это название. В течение восьми месяцев вы должны стать антикризисным правительством - правительством под названием „Служба спасения“ или „Скорая помощь“. Дом не должен сгореть, а больной должен выжить. Это правительство трех партий и ответственность трех партий“, - сказал президент Алар Карис.
Помимо премьер-министра Каи Каллас кандидатами в министры от Партии реформ являются Ханно Певкур (министр обороны), Урмас Круузе (министр сельского хозяйства), Кейт Пентус-Розиманнус (министр финансов) и Сигне Рийсало (министр социальной защиты).
Кандидатами в министры от Isamaa являются Кристьян Ярван (министр предпринимательства и информационных технологий), Тынис Лукас (министр образования и науки), Леа Данилсон-Ярг (министр юстиции), Рийна Солман (министр государственного управления) и Урмас Рейнсалу (министр иностранных дел).
Кандидатами в министры от Социал-демократической партии являются Мадис Каллас (министр окружающей среды), Пирет Хартманн (министр культуры), Рийна Сиккут (министр экономики и инфраструктуры), Лаури Ляэнеметс (министр внутренних дел) и Пеэп Петерсон (министр здравоохранения и труда).