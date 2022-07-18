МНЕНИЕ | Йоаким Хелениус: программа нового правительства - опасный шаг для будущего страны

Наше новое правительство экономически популистское. Внезапно стало неприемлемым утверждать, что потребуется время, тяжелая работа и конкурентная экономическая среда с низкими налогами и небольшим долгом, чтобы догнать западный уровень жизни, как это до сих пор делали ответственные политики в Эстонии. Вместо этого программа нашего нового правительства основана на том принципе, что мы разбогатеем, просто увеличив государственные расходы: пусть государство компенсирует людям снижение покупательной способности в результате энергетической инфляции; пусть государство платит людям большие деньги за то, чтобы они рожали больше детей; пусть государство оплачивает уход за престарелыми, чтобы никто не беспокоился о старости; пусть государство и дальше будет повышать пенсии для стареющего населения; пусть государство тратит больше денег на систему здравоохранения, чтобы очереди на лечение уменьшились, а качество обслуживания улучшилось и т.д.

Все вышеперечисленное предлагает наше новое правительство, и все это нравится многим, если не большинству жителей Эстонии. Почему бы не жить лучше сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Но, к сожалению, предложить населению все эти блага в долгосрочной перспективе невозможно. В краткосрочной перспективе они будут финансироваться за счет государственных займов, а в среднесрочной перспективе возникнет необходимость повышения текущих налогов и введения новых налогов для оплаты возросшего обслуживания долга и постоянно растущих текущих государственных расходов. Все это естественным образом приводит к тому, что все больше и больше перспективных эстонских компаний и предпринимателей переносят свою деятельность в другие места. Экономический рост замедляется, а налоговые поступления для оплаты увеличения государственных заимствований и государственных расходов сокращаются. Медленно, но верно Эстония перестает догонять самые богатые европейские страны и даже начинает отставать от них по уровню жизни. Это снова увеличивает эмиграцию, потому что эстонцы уезжают за границу в поисках лучшей работы и лучшей жизни. Население Эстонии, которое в последние годы снова начало расти, теперь начнет сокращаться, особенно из-за того, что молодежь покидает страну, оставляя пожилых людей в Эстонии. Это не то будущее, которого хочет большинство эстонцев, но программа нового правительства — опасный шаг в этом направлении. Конечно, на мой взгляд, нужна прямо противоположная экономическая политика, целью которой было бы усиление международной конкурентоспособности экономики и тем самым устойчивое обогащение. Я также выступаю за это как представитель экономической политики Эстонии.