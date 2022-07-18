„После моего каминг-аута мама так меня и не приняла, а папа больше не общается со мной“: интервью с Артемом, который борется за права ЛГБТ в Эстонии

Расскажи о себе. Кто ты и чем занимаешься?

Меня зовут Артём, мне 23 года, мне нравится называть себя русскоязычным эстонцем. Многие говорят, что я активист, так называют и подписывают, когда хожу на телепередачи. На самом деле, я всего лишь гражданин Эстонии, который верит, что мы ещё вчера должны были жить так, как живут, например, сейчас в Швеции. Я верю, что однополые браки должны были быть разрешены ещё до прихода карантина и эпидемии, несколько лет назад. Убеждён, что ученикам в школах должны давать выбор, чем питаться, какие уроки посещать и какой путь развития выбирать. Я уверен, что русскоязычная нарвитянка, как и темнокожий транс из Таллинна ничем не отличается от блондина с голубыми глазами, говорящего на эстонском языке из Выру. Полагаю, что у женщины должно быть право распоряжаться своим телом и сделать аборт, если она этого хочет. Вероятно, мне не всё равно на то, как и где жить. Видимо, это значит быть активистом.

Ты был замечен в ЛГБТ активизме, почему ты начал этим заниматься?

Когда-то я сделал выбор посвятить себя защите таких же как я, чем разрушил свой хрупкий мир. Я очень хорошо знаю какого это, когда ученика русскоязычной школы в Ида-Вирумаа не понимают, потому что он это он. Я отлично помню, как смотрел в красивые глаза одного мальчика, понимая, что никогда ему об этом не скажу, ведь быть геем — это табу. Я плакал, попав на свой первый прайд (акция или мероприятие, нацеленное на привлечение внимания к проблемам ЛГБТ - прим. ред.), ведь живя в провинции, я впервые узнал, что я не болен, не сумасшедший и не странный. Есть много таких же как я. Много красивых, жизнерадостных и вдохновляющих людей нетрадиционной ориентации. После моего каминг-аута (процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству - прим. ред.) мама так меня и не приняла, а папа больше не общается со мной. Надеюсь, что моя жертва не напрасна и мой поступок поможет кому-то в будущем.