„После моего каминг-аута мама так меня и не приняла, а папа больше не общается со мной“: интервью с Артемом, который борется за права ЛГБТ в Эстонии
Расскажи о себе. Кто ты и чем занимаешься?
Меня зовут Артём, мне 23 года, мне нравится называть себя русскоязычным эстонцем. Многие говорят, что я активист, так называют и подписывают, когда хожу на телепередачи. На самом деле, я всего лишь гражданин Эстонии, который верит, что мы ещё вчера должны были жить так, как живут, например, сейчас в Швеции. Я верю, что однополые браки должны были быть разрешены ещё до прихода карантина и эпидемии, несколько лет назад. Убеждён, что ученикам в школах должны давать выбор, чем питаться, какие уроки посещать и какой путь развития выбирать. Я уверен, что русскоязычная нарвитянка, как и темнокожий транс из Таллинна ничем не отличается от блондина с голубыми глазами, говорящего на эстонском языке из Выру. Полагаю, что у женщины должно быть право распоряжаться своим телом и сделать аборт, если она этого хочет. Вероятно, мне не всё равно на то, как и где жить. Видимо, это значит быть активистом.
Ты был замечен в ЛГБТ активизме, почему ты начал этим заниматься?
Когда-то я сделал выбор посвятить себя защите таких же как я, чем разрушил свой хрупкий мир. Я очень хорошо знаю какого это, когда ученика русскоязычной школы в Ида-Вирумаа не понимают, потому что он это он. Я отлично помню, как смотрел в красивые глаза одного мальчика, понимая, что никогда ему об этом не скажу, ведь быть геем — это табу. Я плакал, попав на свой первый прайд (акция или мероприятие, нацеленное на привлечение внимания к проблемам ЛГБТ - прим. ред.), ведь живя в провинции, я впервые узнал, что я не болен, не сумасшедший и не странный. Есть много таких же как я. Много красивых, жизнерадостных и вдохновляющих людей нетрадиционной ориентации. После моего каминг-аута (процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству - прим. ред.) мама так меня и не приняла, а папа больше не общается со мной. Надеюсь, что моя жертва не напрасна и мой поступок поможет кому-то в будущем.
Я готов сделать всё, чтобы наконец ходить на работу на каблуках, с макияжем, и в то же время быть уважаемым в обществе. К сожалению, мне приходится каждый день доказывать, что я нормальный человек. Я не представляю, как справляются ЛГБТ-семьи в Эстонии. Мне кажется, что это пытка, а не жизнь. Соответствующие изменения в законодательстве нужно было внести еще вчера, но для государства Закон о семье не является дискриминирующим.
Ты организовывал протесты возле Рийгикогу. Какая у этого была/есть цель?
В июне 2021 года я, вместе с другими активистами, провёл 20 дней около парламента Эстонии. Было чёткое чувство, что пришло время поднять вопрос прав ЛГБТ-сообщества и таким образом помочь политикам прийти к компромиссу по вопросам, которые годами висят в воздухе. В то же время я активно общался с парламентариями центристской партии, которые хотели предложить поправки к Закону о сожительстве, однако никаких предложений так и не выдвинули. К сожалению, причины мне неизвестны. Целью протеста было показать, что тема актуальна и настало время принимать решения. Я решил просто пойти и протестовать один, потому что устал ждать. Я искренне не понимаю, почему решения не были приняты ещё вчера.
По моему личному наблюдению, сколько бы люди ни проводили протестов, подписывали петиций и занимались активизмом, до государства не достучаться. Последние несколько лет государство никого не слышит и это касается любого вопроса, будь то благополучие ЛГБТ-сообщества, интересы зеленых активистов или мнения граждан Эстонии, которые кардинально противоположны мнению и действиям правительства.
Очень хочется верить, что в один момент стена между государством и народом рухнет. Я надеюсь, что государство перестанет диктовать населению как жить и будет регулировать происходящие в обществе процессы. То есть делать то, чем и должно заниматься государство.