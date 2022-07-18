Обзор от RusDelfi | Новые наушники Huawei FreeBuds 2 Pro - стоит ли отдавать за идеальный звук и отличный дизайн 200 евро?

Huawei утверждает, что FreeBuds Pro 2 - это первые в мире беспроводные наушники с высоким качеством звука. Высококачественный звук должна обеспечивать двухтональная система, а динамики разрабатывались совместно с компанией Devialet - экспертом в производстве качественной аудиотехники. Кроме того, в наушники встроены двойные динамики, а благодаря широкому частотному диапазону бас достигает 14 герц, а более высокие частоты - 48 килогерц.

Сравнив качество звука с Apple AirPods 2 и AirPods Pro, можно смело заявить, что звук действительно намного качественнее - во время прослушивания некоторые песни даже звучали по-новому, так как FreeBuds Pro 2 улавливал некоторые звуки, которые в других наушниках до этого не удавалось расслышать. Кроме того, уровень громкости на этих наушниках у меня был на треть ниже, чем на других, что, несомненно, полезно для слуха.

Также наушники могут обнаруживать в режиме реального времени изменения громкости, а также различия в строении ушей и изменения во время ношения наушников, чтобы в соответствии с этим регулировать качество звука. Это означает, что технология отслеживает шум вокруг пользователя и подавляет его не только при прослушивании, но и при разговоре через наушники. С такой системой шумоподавления человеческая речь, поступающая в микрофон, отчетливо слышна даже в более громкой обстановке, благодаря системе из трех микрофонов.

Наушники легко подключаются к любому телефону или компьютеру вне зависимости от операционной системы - стоит лишь нажать кнопку на их кейсе и подключить их к устройству через Bluetooth. Тем не менее, если вы хотите пользоваться полным спектром функций наушников (а если вы заплатили за них 199 евро, то вы явно этого хотите), то придется скачать специальное приложение Ai Life. Благо, оно бесплатное и есть во всех магазинах приложений.