Обзор от RusDelfi | Новые наушники Huawei FreeBuds 2 Pro - стоит ли отдавать за идеальный звук и отличный дизайн 200 евро?
Одной из новинок, которые технологическая компания Huawei представила на июньской презентации в Стамбуле, были беспроводные наушники FreeBuds Pro 2. Мы протестировали их, чтобы понять - стоит ли отдавать за эти наушники 199 евро?
Huawei утверждает, что FreeBuds Pro 2 - это первые в мире беспроводные наушники с высоким качеством звука. Высококачественный звук должна обеспечивать двухтональная система, а динамики разрабатывались совместно с компанией Devialet - экспертом в производстве качественной аудиотехники. Кроме того, в наушники встроены двойные динамики, а благодаря широкому частотному диапазону бас достигает 14 герц, а более высокие частоты - 48 килогерц.
Сравнив качество звука с Apple AirPods 2 и AirPods Pro, можно смело заявить, что звук действительно намного качественнее - во время прослушивания некоторые песни даже звучали по-новому, так как FreeBuds Pro 2 улавливал некоторые звуки, которые в других наушниках до этого не удавалось расслышать. Кроме того, уровень громкости на этих наушниках у меня был на треть ниже, чем на других, что, несомненно, полезно для слуха.
Также наушники могут обнаруживать в режиме реального времени изменения громкости, а также различия в строении ушей и изменения во время ношения наушников, чтобы в соответствии с этим регулировать качество звука. Это означает, что технология отслеживает шум вокруг пользователя и подавляет его не только при прослушивании, но и при разговоре через наушники. С такой системой шумоподавления человеческая речь, поступающая в микрофон, отчетливо слышна даже в более громкой обстановке, благодаря системе из трех микрофонов.
Наушники легко подключаются к любому телефону или компьютеру вне зависимости от операционной системы - стоит лишь нажать кнопку на их кейсе и подключить их к устройству через Bluetooth. Тем не менее, если вы хотите пользоваться полным спектром функций наушников (а если вы заплатили за них 199 евро, то вы явно этого хотите), то придется скачать специальное приложение Ai Life. Благо, оно бесплатное и есть во всех магазинах приложений.
С помощью приложения можно получить доступ к ряду полезных настроек, а также видеть уровень заряда наушников и кейса. В приложении можно изменить режим шумоподавления (или же и вовсе отключить его), настроить правление жестами, эквалайзер, обновить прошивку и прочее. Управление жестами заслуживает особенного внимания - на наушниках находится несколько разных сенсоров, каждый из которых выполняет свою функцию управления устройством.
В комплекте к наушникам также есть набор из дополнительных амбушюр размера S и L, а размер M установлен на наушниках изначально. Это очень удобно, так как можно настроить себе наушники так, чтобы они точно не вываливались из ушей во время активных действий или занятий спортом. В ходе тестирования наушники выдержали час безостановочного бега трусцой и уборку дома, где приходилось часто наклоняться - оба наушника крепко держались в ушах. Тем более, Freebuds Pro 2 имеют защиту от воды и пыли, поэтому можно спокойно потеть и заниматься на улице.
В каждом наушнике установлен аккумулятор на 55 мАч, а кейс имеет аккумулятор на 580 мАч. Производитель обещает, что пользоваться наушниками с включенным шумоподавлением можно около 5 часов, а без него - на пару часов дольше. Полного заряда кейса хватает на 20-30 часов работы наушников. У меня получилось пользоваться наушникам без подзарядки целую неделю с каждодневным прослушиванием музыки и просмотром видео. Очень порадовала скорость зарядки кейса - за 15 минут перед выходом из дома он зарядился по кабелю почти наполовину.
Отдельно хочется отметить дизайн наушников и их кейса, имеющего очень приятную овальную форму. Сами наушники плоские и плотно прилегают к ушам, то есть их сложнее случайно зацепить чем-то и вырвать из уха. Да и выглядит это чертовски стильно. Всего есть три варианта расцветки голубой металлик Silver Blue, серебристо-черный Silver Frost и обычный белый Ceramic White (в этом же порядка на фотографиях в статье). В ушах самым красивым выглядит именно Silver Frost - классический и благородный черный, который подходит ко всему.
Цена вопроса - 199 евро, что дешевле, чем AirPods Pro, да и функций у устройства больше. Визуально наушники от Huawei также выглядят более привлекательно и эргономично. Но если вы не готовы заниматься настройками в приложении, то вы не прочувствуете на себе значительную часть их функций.