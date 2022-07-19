МНЕНИЕ | Война в Украине, война в семье
Война в Украине продолжается уже несколько месяцев, и для многих россиян это стало причиной семейных конфликтов, а у кого-то привело к разрыву отношений с самыми близкими. Многие представители старшего поколения не хотят общаться со своими детьми, расстаются супруги, близкие друзья становятся врагами, и все это из-за разных взглядов на действия Владимира Путина.
Война в Украине сильно расколола общество во многих странах. Многие представители старшего поколения по-прежнему поддерживают агрессию России против Украины. В основном это те люди, которые одобряют действия Путина и используют пропагандистские источники информации. Представители молодого поколения наоборот приходят в ужас от того, что происходит в Украине, но,к сожалению, донести свою точку зрения до родных и близких они не могут. Пропасть между мировоззрениями большинства людей становиться только шире.
Больно осознавать тот факт, что родные люди поддерживают насилие и убийство мирных жителей и ты ничего не можешь с этим сделать. Разговоры делают только хуже. Главные аргументы тех близких, которые за Путина это: „Где вы были восемь лет?“ и „Не все так однозначно“, „Украина во всем советуется с США“, „Путину просто не оставили выбора, НАТО угрожает России, он вынужден ответить“, а кто-то и вовсе считает, что Украину захватили фашисты (при помощи НАТО).
Зрителям пропагандистских телеканалов надо задуматься, а не странно ли то, что скромная во всех отношениях украинская армия решила перейти в наступление против огромной России, в тот момент, когда Москва стянула к границам Украины тысячи солдат? И если угроза действительно была, то почему за несколько дней до войны российские официальные лица и пропагандисты опровергали и всячески высмеивали утечки в западных СМИ о нападении на Украину?
У разных поколений всегда будут разные взгляды на события, но то, что происходит сейчас в Украине ничем оправдать нельзя. Хорошо, когда родители разделяют твое мнение о войне и осуждают преступления путинского режима в Украине. Но что делать с теми, кто такие зверства поддерживает? Можно подумать: „Ну ладно, люди оправдывают мясорубку“, но возникает вопрос: „А что они тогда еще могут оправдать?“. Как общаться с родными и близкими, которые считают войну вынужденной необходимостью, и при этом иметь с ними общие дела? Очень хочется, чтобы родители были понимающими людьми. Мы, их дети, должны им в этом помочь и направлять их в потоке информации. Нужно найти точку соприкосновения с родителями и держаться за нее всеми силами.