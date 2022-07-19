МНЕНИЕ | Война в Украине, война в семье

Война в Украине сильно расколола общество во многих странах. Многие представители старшего поколения по-прежнему поддерживают агрессию России против Украины. В основном это те люди, которые одобряют действия Путина и используют пропагандистские источники информации. Представители молодого поколения наоборот приходят в ужас от того, что происходит в Украине, но,к сожалению, донести свою точку зрения до родных и близких они не могут. Пропасть между мировоззрениями большинства людей становиться только шире.

Больно осознавать тот факт, что родные люди поддерживают насилие и убийство мирных жителей и ты ничего не можешь с этим сделать. Разговоры делают только хуже. Главные аргументы тех близких, которые за Путина это: „Где вы были восемь лет?“ и „Не все так однозначно“, „Украина во всем советуется с США“, „Путину просто не оставили выбора, НАТО угрожает России, он вынужден ответить“, а кто-то и вовсе считает, что Украину захватили фашисты (при помощи НАТО).

Зрителям пропагандистских телеканалов надо задуматься, а не странно ли то, что скромная во всех отношениях украинская армия решила перейти в наступление против огромной России, в тот момент, когда Москва стянула к границам Украины тысячи солдат? И если угроза действительно была, то почему за несколько дней до войны российские официальные лица и пропагандисты опровергали и всячески высмеивали утечки в западных СМИ о нападении на Украину?