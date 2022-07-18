МНЕНИЕ | Юрген Лиги: финансирование авантюр центристов дорого обошлось бы налогоплательщику

Дает надежду, что еще кого-то тоже беспокоит непомерный размер коалиционного соглашения. Ведь это обычное дело, что дают слишком мало, а вместо этого берут деньги. Однако государство может тратить только те деньги, которые оно собирает с граждан в виде налогов, и это вызывает реальную озабоченность. Бюджет испытывает серьезный дефицит с первого года правления Юри Ратаса, хотя экономика росла должным образом. Коронавирус, кризис безопасности и энергетики только усугубили этот дефицит, и мы были слабее, чем могли бы быть как страна.

Но поскольку обвинения в увеличении издержек исходят в основном от политических оппонентов и содержат ложные утверждения, я поясню и их. Дело в том, что предыдущее правительство развалилось из-за демонтажа Центристской партии и отсутствия границ. Не Партия реформ стала поддерживать законопроекты оппозиции, неподвластные государству. Именно Центристская партия сделала это и вместе с оппозицией проголосовала против правительственного законопроекта об эстоноязычных детских садах. В вопросах, касающихся затрат, Центристская партия пошла очень далеко, на сотни миллионов и - вопреки решениям правительства. Министры Центристской партии состояли в правительстве, но за их решениями снова и снова следовали заявления господина Яануса Карилайда и Юри Ратаса о том, что этого недостаточно, и их новые устные „предложения“, были не только чрезмерными, но и социально глупыми. Они будут тратить государственные деньги в первую очередь на трудоспособных, а не на нуждающихся.

Вызвавший много споров законопроект о детских и семейных пособиях также был неразумным в ситуации, когда серьезной проблемой для всех является финансирование услуг, сочетающих обучение и другую работу по воспитанию и развитию детей.

Поэтому, хотя каждая смена правительства дорого обходится налогоплательщику, финансирование авантюр Центристской партии или альтернативной новой коалиции обошлось бы еще дороже. В коалиционном соглашении, как обычно, есть ряд недостатков, но хорошо, что теперь больше внимания уделяется точной адресности пособий, образованию, безопасности и заботе о семье, которые, по словам Центристской партии, могли представлять интерес, но не на практике.