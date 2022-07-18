КОЛОНКА RusDelfi | Путинская Россия должна ответить перед Гаагским судом
Восемь лет назад режим Владимира Путина совершил ужасающее преступление, которое требует осуждение мирового сообщества и четкой правовой оценки.
17 июля исполнилось восемь лет с того дня, как российские войска во воздушном пространстве восточной Украины сбили гражданский самолет „Малазийских авиалиний“, выполнявший рейс МН 17. В этой катастрофе погибло 298 человек из десяти разных стран. Несмотря на то, что сейчас в Украине ведется война, нельзя забывать об этих трагических событиях и о том, что это преступление совершила путинская Россия.
В Нидерландах сейчас проходит суд на четырьмя подозреваемыми, которые обвиняются в убийстве пассажиров рейса МН 17, а именно: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Булатов, Леонид Харченко. Из четверых только Олег Булатов согласился дать показания в суде через видео трансляцию. Прокуратура требует пожизненного заключения для всех обвиняемых, и приговор будет вынесен осенью или зимой этого года. Пока неясно, как подсудимые понесут наказание, но все может измениться. Такое расследование и судебный процесс являются беспрецедентными в мире.
Не факт, что подсудимые не смогут избежать наказания в будущем из-за того, что их не выдадут нидерландским властям. Однако слабость этого судебного процесса заключается в том, что под судом не находятся кадровые военные РФ. Разумеется, Игорь Гиркин и его сообщники не могли в одиночку купить „Бук“ в Военторге, как рассказывал Владимир Путин. По словам Путина вся тяжелая техника, в том числе танки, были куплены донбасскими шахтерами именно в Военторге. Это явная ложь, поскольку такая сложная техника требует длительного обучения кадров, и это означает, что на кнопку нажал именно российский кадровый военный, а не случайных тракторист или шахтер. Приказ транспортировать „Бук“ из России в Донбасс так же отдавали российские военные. Восемь лет Россия всячески препятствовала следствию, занимаясь распространением дезинформации и отказываясь добросовестно сотрудничать с Советом безопасности Нидерландов и Международной следственной группой.
Катастрофа рейса МН 17 оказалась очень неудобной для западных политиков. Для них в 2014 - 2015 гг. предпочтительнее было отмалчиваться и делать вид, что за гибелью этого рейса стоят Гиркин и его товарищи. Такое молчание породило только все более жестокие и кровавые действия российского режима, о чем свидетельствуют преступления России в Украине. Мечта российских оппозицинеров о том, что Владимир Путин предстанет перед Гаагским судом, вряд ли когда-нибудь сбудется. Но действия его режима так или иначе получат четкую правовую оценку. Боль от этой трагедии у родственников погибших не уменьшится, но справедливое правосудие должно победить, а виновные - понести наказание.