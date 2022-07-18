С сегодняшнего дня можно бронировать время для четвертой дозы вакцины от коронавируса

С момента последней дозы должно пройти не менее шести месяцев. Кроме того, вы не можете записаться на прием, пока не пройдет не менее шести месяцев с тех пор, как вы в последний раз болели коронавирусом. Дигилугу учитывает заболевание, выявленное с помощью ПЦР-теста.

До конца прошлой недели четвертую дозу можно было получить только у семейного врача или в кабинете вакцинации. Эта возможность остается и сейчас.

Руководитель по коммуникации Департамента здоровья сообщил Delfi в прошлый четверг, что экспертная комиссия по иммунопрофилактике дала рекомендацию о том, что люди, относящиеся к группе риска и старше 60 лет, могут вакцинироваться четвертой дозой, но и остальным в этом никто не откажет.

Бесплатную вакцину от коронавируса могут получить все жители Эстонии, начиная с пятилетнего возраста.

Глава Департамента здоровья Биргит Лао заявила, что рекомендуется планировать дозу вакцины таким образом, чтобы она приносила наибольшую пользу. Это означает, что к началу осенне-зимнего вирусного сезона должна быть достигнута наибольшая защита, поэтому четвертую дозу можно было бы ввести к концу августа или началу сентября. По оценкам Департамента здоровья, в октябре мы перейдем от нынешней легкой фазы волны коронавируса к тяжелой.

Для получения четвертой дозы также можно обратиться в выбранный вами пункт вакцинации, добавила руководитель отдела коммуникаций Больничной кассы Эвелин Тринк. Адреса пунктов вакцинации можно посмотреть на сайте vaktsineeri.ee.