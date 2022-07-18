18.07.2022, 09:18
В США при стрельбе в торговом центре погибли четыре человека. Нападавшего убил вооруженный прохожий(1)
ФОТО: | REUTERS
Вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в городе Гринвуд в американском штате Индиана, пишет „Медуза“.
Преступник открыл огонь в ресторанном дворике торгового центра около шести вечера 17 июля. Он убил трех человек, после чего его самого застрелил вооруженный прохожий.
Еще два человека были госпитализированы с ранениями. В общей сложности преступник, по словам очевидцев, совершил до 30 выстрелов.
Мотивы преступника пока остаются невыясненными.