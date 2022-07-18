18.07.2022, 07:37
ФОТО | В Таллинне провели акцию в честь погибших белорусских бойцов
ФОТО: | Diana Olesyuk
На стороне Украины воюет полк Кастуся Калиновского, сформированный из белорусских добровольцев.
Бойцы полка участвуют в боевых действиях с первых дней войны в Украине. Вначале белорусы сформировали добровольческий батальон, который с конца марта вошел в состав ВСУ.
В мае заявили о расширении и трансформации в полк. Точное число бойцов в целях безопасности не называется. Есть у военного формирования и потери. В честь погибших белорусы в Таллинне провели акцию.
В Беларуси бойцов полка Калиновского считают наемниками. В случае экстрадиции на родине им грозит уголовная ответственность.