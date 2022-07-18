ФОТО | В Таллинне провели акцию в честь погибших белорусских бойцов

Бойцы полка участвуют в боевых действиях с первых дней войны в Украине. Вначале белорусы сформировали добровольческий батальон, который с конца марта вошел в состав ВСУ.

В мае заявили о расширении и трансформации в полк. Точное число бойцов в целях безопасности не называется. Есть у военного формирования и потери. В честь погибших белорусы в Таллинне провели акцию.