Аномальная жара в Европе: лесные пожары, температурные рекорды и „эскимо“ для животных

Отдыхающие на курорте Торремолинос могли с пляжа видеть большие клубы дыма, поднимающиеся над близлежащими холмами, а также пожарные вертолеты, которые все время курсировали между холмами и побережьем, набирая морскую воду и сбрасывая ее на горящие леса.

Лесные пожары также вспыхнули и в других районах Испании: в провинциях Кастилия-и-Леон, Галисия и Эстремадура.

Живущая в этом районе Эллен рассказала агентству Рейтер, что времени на сборы у них не было: „Мы просто взяли несколько предметов первой необходимости и просто побежали, и к этому времени улицы уже были запружены народом, все было в движении, было много машин скорой помощи и пожарных“.

В испанском муниципалитете Михас более трех тысяч человек бросили свои дома, спасаясь от пожаров в одноименных холмах, правда, некоторым удалось потом вернуться. Михас расположен неподалеку от популярной у туристов Малаги и сам является популярным местом отдыха.

На настоящий момент пожаром в Жиронде охвачено более 100 кв. км, а десять с половиной тысяч гектаров уже выгорели.

По данным властей, ситуация в коммуне Ла-Тест-дю-Бюш на западе департамента, ухудшается. По поступающим сообщениям огонь уже достиг моря и стал распространяться на юг. Местных жителей предупредили, что они должны быть предельно осторожными.

27-летняя Манон Жаккар, жительница охваченной пожарами Жиронды, назвала пожар „апокалиптическим“. „Все случилось так быстро, - сказала она Би-би-си, - пожар был просто гигантским“.

Региональное правительство Жиронды заявило, что „ситуация остается очень неблагоприятной“, главным образом, из-за порывистых ветров, которые переносят огонь на ранее незатронутые участки. Местные власти также говорят, что делают все возможное для того, чтобы спасти людей и ограничить распространение пожара, но пока не знают, когда же ситуация может быть взята под контроль.

Второй по серьезности, так называемый, „оранжевый“ уровень опасности уже объявлен в 38 из 96 французских регионов.

На юго-западе Франции пришлось эвакуировать более 14 тысяч человек. В департаменте Жиронда, пользующимся популярностью у туристов, власти решили вывезти из кемпингов даже охранников. Сами туристы уехали несколькими днями раньше.

Средиземноморская жара

В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в высохшей долине По, самой длинной реке страны, которая из за непрекращающейся жары в некоторых местах превратилась буквально в ручеек.

В Португалии в этом году пожары уже уничтожили 30 000 гектаров лесов, в основном, на севере страны. Это самый большой ущерб от пожаров с лета 2017 года. Тогда в них погибли более 100 человек.

Впрочем, серьезная ситуация сложилась по всему Средиземноморью, от Марокко на западе, то Крита на востоке.

В Марокко власти приказали более 1300 жителям срочно эвакуироваться и направили дополнительных пожарных для борьбы с огнем в лесах на севере страны, в провинции Лараш.

На Крите пожарные продолжают тушить пожары на северном побережье острова вокруг города Ретимнон, хотя в субботу власти сказали, что огонь, хотя бы частично, локализован.

екоторых местах на юго-западе Турции и на Адриатическом побережье Хорватии, возле курортных городов Задар и Шибеник, хотя на настоящий момент они не настолько опасны, чтобы организовывать крупномасштабную эвакуацию.

Жара опасна сама по себе, даже без пожаров

Слишком высокие температуры сами по себе могут быть опасны для здоровья, даже в отсутствие пожаров. Периоды аномальной жары повышают риск теплового удара и несчастных случаев. Чаще всего несчастные случаи происходят на воде. Количество людей отправляющихся к морю, рекам и озерам в жару существенно возрастает, и далеко не все из них соблюдают даже самые элементарные меры безопасности, от чего растет число утонувших.

Наиболее уязвимыми к аномально высоким температурам являются маленькие дети и пожилые люди, хотя жара опасна и для тех, кто находится в хорошей физической форме.

Например, по данным мадридского Университета Карлоса III, который ежедневно регистрирует смертельные случаи, связанные с жарой, с 10 по 15 июля высокие температуры в той или иной форме привели к смерти 360 человек. За предыдущие шесть дней их было 27.