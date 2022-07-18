Массовые проблемы с визами вызвали большое возмущение на чемпионате мира по легкой атлетике

Многие легкоатлеты, тренеры и другие члены сборных долго не могли получить визу для посещения соревнований в США.

Среди прочих участников, жертвой сложной бюрократии стал и самый быстрый легкоатлет Африки на дистанции 100 метров Фердинанд Оманьяла, личный рекорд которого составляет 9,77 секунды. Это третий результат нынешнего сезона в мире. Фердинанд прибыл на турнир всего за несколько часов до своего старта. При этом кениец потратил на дорогу немногим меньше суток.

Впрочем, кенийцу можно сказать, что повезло, ведь десяток южноафриканских спортсменов не смогли решить свои визовые проблемы и теперь вынуждены наблюдать за соревнованиями по телевизору.

Работу организаторов раскритиковал в итоге даже легендарный американский легкоатлет Майкл Джонсон:

„Это просто смешно. Всем известно, что въездная виза в США — одна из самых сложных в получении, разве World Athletics и оргкомитет не смогли предвидеть это? Себастьян Коу и Макс Сигель сказали, что чемпионат мира — это возможность для развития спорта в США, но они не смогли разработать нормальной стратегии. Это абсолютно позорно“, — написал Джонсон в Twitter.

