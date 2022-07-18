Теннис
18.07.2022, 09:00

Британский журналист заявил, что непривитый Джокович не заслуживает ни копейки призовых от Уимблдона

 (1)
2021 Wimbledon Championship Novak Djokovic 2021 Wimbledon Mens Single Champion *** 2021 Wimbledon Championship Novak Dj
2021 Wimbledon Championship Novak Djokovic 2021 Wimbledon Mens Single Champion *** 2021 Wimbledon Championship Novak Dj
ФОТО: Paul Zimmer via www.imago-images.de | imago images/Paul Zimmer

Британский журналист Бенджамин Баттерворт высказал мнение по поводу того, что победитель Уимблдонского теннисного турнира Новак Джокович (7-е место ATP) должен пожертвовать свои призовые деньги на благотворительность.

„Джокович не заслуживает ни копейки призовых денег от Уимблдона. Если бы все мы приняли эгоистичное решение отказаться от вакцинации против COVID-19, как сделал он, теннисных турниров не было бы. Он не проявил ни малейшего уважения к своим коллегам-соперникам и поклонникам тенниса.

Новак должен пожертвовать свой выигрыш в £ 2 млн, полученный на Уимблдоне, благотворительным организациям, помогающим людям с длительной формой COVID-19, или семьям тех, кто умер после отказа от вакцины. Это показало бы, что он серьёзно настроен и готов исправиться“, — написал Баттерворт в своих социальных сетях.

Следующий шанс Джоковича поучаствовать в турнире Большого шлема будет через десять месяцев на Открытом чемпионате Франции, потому что он не сможет принять участие на Открытом чемпионате США по теннису из-за своего отношения к вакцинации, так как в США есть запрет на въезд иностранцам, которые не прививались от COVID-19.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии