Британский журналист заявил, что непривитый Джокович не заслуживает ни копейки призовых от Уимблдона

„Джокович не заслуживает ни копейки призовых денег от Уимблдона. Если бы все мы приняли эгоистичное решение отказаться от вакцинации против COVID-19, как сделал он, теннисных турниров не было бы. Он не проявил ни малейшего уважения к своим коллегам-соперникам и поклонникам тенниса.

Новак должен пожертвовать свой выигрыш в £ 2 млн, полученный на Уимблдоне, благотворительным организациям, помогающим людям с длительной формой COVID-19, или семьям тех, кто умер после отказа от вакцины. Это показало бы, что он серьёзно настроен и готов исправиться“, — написал Баттерворт в своих социальных сетях.

Следующий шанс Джоковича поучаствовать в турнире Большого шлема будет через десять месяцев на Открытом чемпионате Франции, потому что он не сможет принять участие на Открытом чемпионате США по теннису из-за своего отношения к вакцинации, так как в США есть запрет на въезд иностранцам, которые не прививались от COVID-19.

