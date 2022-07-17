17.07.2022, 22:05
Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова
ФОТО: | SOPA Images via ZUMA Press Wire
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля подписал указ №500/2022 об отстранении от должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову, сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Своим указом №501/2022 Зеленский возложил на исполнение обязанностей генпрокурора на Симоненко Алексея, пишет delo.ua.
В этот же день глава государства подписал указ №499/2022 об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины