За рубежом
17.07.2022, 22:05

Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

 
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова
ФОТО: Mykhaylo Palincha | SOPA Images via ZUMA Press Wire

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля подписал указ №500/2022 об отстранении от должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову, сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Своим указом №501/2022 Зеленский возложил на исполнение обязанностей генпрокурора на Симоненко Алексея, пишет delo.ua.

В этот же день глава государства подписал указ №499/2022 об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины

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