Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

Своим указом №501/2022 Зеленский возложил на исполнение обязанностей генпрокурора на Симоненко Алексея, пишет delo.ua .

В этот же день глава государства подписал указ №499/2022 об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины