Рыночная стоимость пиломатериалов снизилась примерно на 20%

В течение пары последних месяцев деревообрабатывающие фирмы скупали пиломатериалы с расчётом на то, что спрос на них останется на уровне предыдущих двух лет. Однако, из-за высоких цен на стройматериалы, строительство многих крупных объектов как в государственном, так и в частном секторе было отложено, отчего спрос на пиломатериалы снизился, передает „Актуальная камера“.

„Во втором квартале, скажем где-то в марте, в связи с войной в Украине все старались закупить как можно больше материала из России и других стран, опасаясь того, что в один момент российская древесина закончится. Теперь же результат налицо - склады заполнены“, - рассказал руководитель по закупкам и продажам AS Barrus Янар Татомир.

Рыночная цена плотного кубометра пиломатериала, например, из еловых брёвен снизилась более, чем на сотню евро.

К концу года крупные предприятия заключат договоры о купле-продаже пиломатериалов уже по более низким ценам, а вот для частного потребителя снижения цен по-прежнему нет.