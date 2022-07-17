ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (144-Й ДЕНЬ) | Медведев пообещал Украине „судный день“, если „кровавые клоуны“ из Киева нападут на Крым

В Подмосковье задержана бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в эфире программы „Время“. 15 июля она вышла на пикет напротив Кремля с плакатом „Путин — убийца“.

Генштаб ВСУ: российская армия пытается взять Северск, штурмы под Славянском и Бахмутом отражены

В вечерней сводке украинского генерального штаба сообщается, что главные усилия российских военных в Донецкой области сосредоточены на попытках взять под контроль город Северск – относительно крупный населенный пункт и железнодорожный узел в Донецкой области, расположенный недалеко от Северодонецка и Лисичанска.

В Виннице простились с погибшими в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по центру города 14 июля. Среди погибших: четырехлетняя Лиза Дмитриева, семилетний Максим Жория и восьмилетний Кирилл Пяхин.

„Би-би-си“ рассказала об еще одном британце, попавшем в плен в ДНР

Российские журналисты показали видео с Джоном Хардингом - еще одним гражданином Великобритании, попавшим в плен во время войны в Украине. На видеозаписи Хардинг обращается к британскому премьер-министру Борису Джонсону за помощью и рассказывает, что ему угрожают смертной казнью.

Дмитрий Медведев пообещал Украине „судный день“, если „кровавые клоуны“ из Киева нападут на Крым.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения на Крым для Украины наступит Судный день.

Как пишет „Интерфакс“, Медведев сказал об этом на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, проходившей в Волгограде в годовщину Сталинградской битвы. Замглавы Совбеза заявил, что представители властей Украины „пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым“.

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия потеряла более 30% своего наземного наступательного потенциала — 50 тысяч солдат погибли или ранены.