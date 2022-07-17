Задержана бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова. Два дня назад она вышла на пикет с плакатом „Путин — убийца“
Полиция Московской области задержала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщается в телеграм-канале журналистки.
Проект „Осторожно, новости“ сообщает, что полицейские приехали к Овсянниковой по ее месту жительства. Журналистку задержали возле ее дома, подтвердил телеграм-каналу „Можем объяснить“ ее адвокат Дмитрий Захватов.
15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля, пишет Медуза. Она держала в руках плакат со словами: „Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?“.
Марина Овсянникова известна тем, что 14 марта, в первые дни войны России против Украины, она ворвалась в эфир программы „Время“ на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем, в частности, были такие слова: „Не верьте пропаганде. Здесь вам врут“. После этого руководство телеканала обвинило ее в „предательстве“. Журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о „дискредитации“ армии из-за видео с призывом устраивать массовые протесты, но за саму акцию в телеэфире ей ничего не предъявили. После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.