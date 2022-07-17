Задержана бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова. Два дня назад она вышла на пикет с плакатом „Путин — убийца“

Марина Овсянникова известна тем, что 14 марта, в первые дни войны России против Украины, она ворвалась в эфир программы „Время“ на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем, в частности, были такие слова: „Не верьте пропаганде. Здесь вам врут“. После этого руководство телеканала обвинило ее в „предательстве“. Журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о „дискредитации“ армии из-за видео с призывом устраивать массовые протесты, но за саму акцию в телеэфире ей ничего не предъявили. После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.