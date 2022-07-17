По оценке Великобритании, Россия на войне потеряла треть войск — 50 тысяч человек погибли или ранены

По его словам, за почти пять месяцев боев 50 тысяч российских солдат либо погибли, либо получили ранения, а около 1700 российских танков и почти 4000 боевых бронированных машин были уничтожены, пишет Медуза. По этой причине, заявил командующий Вооруженными силами Великобритании, украинская армия полностью уверена, что выиграет войну.

„Россия начала это вторжение с намерением захватить всю Украину, у России было стремление захватить города в первые 30 дней, у России было стремление создать трещины и оказать давление на НАТО — эта Россия как вызов мировому порядку терпит неудачу во всех своих амбициях, эта Россия является еще более ослабленной нацией, чем она была в начале февраля“, — сказал британский военный.

Министерство обороны России дважды сообщало общие потери российских войск, в последний раз — 25 марта. Тогда ведомство заявило, что с начала „спецоперации“ в Украине погиб 1351 российский военный, еще 3825 человек получили ранения.

„Медиазона“ и „Би-би-си“ на основе открытых данных к 15 июля подтвердили гибель 4760 российских военных в Украине

Генштаб Вооруженных сил Украины ежедневно сообщает о потерях российских войск. По данным ВСУ на 17 июля, с начала войны погибли 38,3 тысячи российских военных.

В июне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что, по его оценке, с начала войны погибли до 10 тысяч украинских военных.