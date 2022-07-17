ФОТО | Финский пилот набрал максимальное количество очков на „Ралли Эстония“, завершившемся в сложных погодных условиях, Тянак стал третьим
Калле Рованпера (Toyota) с ошеломляющим успехом выиграл на этапе „Ралли Эстонии“, опередив своего товарища по команде Элфина Эванса. Отт Тянак (Hyundai) занял третье место (+1,55,7).
Воскресенье:
На 19-ом спецучастке Рованпера одержал еще одну контрольную победу. Первый спецучасток дня стал последним для Пьер-Луи Лаубета, который сломал подвеску и был вынужден завершить гонку. 20-й спецучасток стал последним для товарища Лубе по команде Гаса Гринсмита, который также был вынужден пропустить гонку из-за технических проблем. Рованпера снова выиграла на 21-ом спецучастке. На 22-ом финский пилот Лаппи одержал первую победу. На предпоследнем спецучастке пилотом сильно мешал дождь. Лаппи одержал победу и на 22-ом спецучастке в дождливых условиях, опередив лидера Рованпера на 38,7 секунды. В общем зачете по очкам, после последнего спецучастка, который проходил под проливным дождем, Рованпера показал свою мощь, опередив второго Эванса на целых 22,5 секунды. Тянак не заработал дополнительных баллов, но занял третье место.
В WRC2 лучшем среди эстонцев стал Георг Линнамяэ, занявший седьмое место. Грегор Джитс завершил ралли на 11-м месте, а Эгон Каур на 12-м. Андреас Миккельсен выиграл этап WRC2, опередив финнов Теему Сунинена и Эмиля Линдхольма.
Эстонец Роберт Вирвес также поднялся на подиум, заняв второе место в JWRC. Вирвес выиграл все шесть спецучастков в воскресенье из 16-ти. На 21-ом спецучастке он обогнал Джона Армстронга и стал вторым. По итогам ралли Вирвес отстал от победителя этапа Сами Пахара на 14,9 секунды. Третье место досталось Армстронгу (+59,4).