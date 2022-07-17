Экономика
17.07.2022, 14:13

Swedbank составил рейтинг самых торгуемых акций во втором квартале

 
Coop Maksimarket ja pank
Coop Maksimarket ja pank
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Во втором квартале наибольшее количество сделок было совершено в таких секторах, как технологии, банкинг, строительство, логистика и розничная торговля.

Любимый клиентами Šiauliu Bankas в первом квартале получил операционную прибыль в размере 17,1 млн евро, что на 10% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Операционный доход Enefit Green в первом квартале вырос на 58%, операционная прибыль до налогообложения – на 75%, а чистая прибыль более чем вдвое превысила прошлогодний показатель.

Несмотря на сложные условия, в первом квартале Tallinna Sadam удалось увеличить доход от продаж на 7,1% и чистую прибыль на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Скорректированный показатель EBITDA Ignitis Group вырос до 111,4 млн евро, что на 42,6% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Ветряная электростанция в Польше, в Померании, которая была запущена в сегменте „Зеленая генерация“, внесла свой вклад в рост.

Акционеры Apranga одобрили гораздо более высокие дивиденды, чем раньше, на годовом собрании акционеров в конце апреля. Хотя компания ранее предлагала выплатить 0,36 евро на акцию, акционеры на годовом собрании решили выплатить 0,5 евро на акцию. Хотя результаты Alibaba за предыдущий квартал оказались лучше, чем ожидалось, цена акций не восстановилась до уровня начала года.

Carnival Corp, одна из крупнейших в мире круизных компаний, в первой половине этого года продолжала терять долю рынка и „сжигать“ деньги.

Самые торгуемые акции во втором квартале

Покупка:

  • Šiauliu Bankas

  • Enefit Green

  • Tallinna Sadam

  • Coop Pank

  • Ignitis Grupe

  • LHV Group

  • Apranga

  • Ericsson

  • Tesla

  • Tallinna Kaubamaja

Продажа:

  • Alibaba Group

  • Carnival Corp

  • Merko Ehitus

  • Meta Platforms

  • Wise

  • Nordecon

  • Harju Elekter

  • Tallink

  • AMC Entertainment

  • Telia

Самые торгуемые акции в июне

Покупка:

  • LHV Group

  • Enefit Green

  • Cleveron Mobility

  • Tesla

  • Nio

  • Tallinna Kaubamaja

  • Šiauliu Bankas

  • Tallink

  • Unibail-Rodamco-Westfield

  • Fortum

Продажа:

  • Pfizer

  • Alibaba Group

  • Merko Ehitus

  • Daqo New Energy

  • Lufthansa

  • Roku

  • Shopify

  • Ignitis Grupe

  • Huhtamäki

  • Coinbase

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