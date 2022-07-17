Swedbank составил рейтинг самых торгуемых акций во втором квартале
Во втором квартале наибольшее количество сделок было совершено в таких секторах, как технологии, банкинг, строительство, логистика и розничная торговля.
Любимый клиентами Šiauliu Bankas в первом квартале получил операционную прибыль в размере 17,1 млн евро, что на 10% больше, чем в первом квартале прошлого года.
Операционный доход Enefit Green в первом квартале вырос на 58%, операционная прибыль до налогообложения – на 75%, а чистая прибыль более чем вдвое превысила прошлогодний показатель.
Несмотря на сложные условия, в первом квартале Tallinna Sadam удалось увеличить доход от продаж на 7,1% и чистую прибыль на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Скорректированный показатель EBITDA Ignitis Group вырос до 111,4 млн евро, что на 42,6% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Ветряная электростанция в Польше, в Померании, которая была запущена в сегменте „Зеленая генерация“, внесла свой вклад в рост.
Акционеры Apranga одобрили гораздо более высокие дивиденды, чем раньше, на годовом собрании акционеров в конце апреля. Хотя компания ранее предлагала выплатить 0,36 евро на акцию, акционеры на годовом собрании решили выплатить 0,5 евро на акцию. Хотя результаты Alibaba за предыдущий квартал оказались лучше, чем ожидалось, цена акций не восстановилась до уровня начала года.
Carnival Corp, одна из крупнейших в мире круизных компаний, в первой половине этого года продолжала терять долю рынка и „сжигать“ деньги.
Самые торгуемые акции во втором квартале
Покупка:
Šiauliu Bankas
Enefit Green
Tallinna Sadam
Coop Pank
Ignitis Grupe
LHV Group
Apranga
Ericsson
Tesla
Tallinna Kaubamaja
Продажа:
Alibaba Group
Carnival Corp
Merko Ehitus
Meta Platforms
Wise
Nordecon
Harju Elekter
Tallink
AMC Entertainment
Telia
Самые торгуемые акции в июне
Покупка:
LHV Group
Enefit Green
Cleveron Mobility
Tesla
Nio
Tallinna Kaubamaja
Šiauliu Bankas
Tallink
Unibail-Rodamco-Westfield
Fortum
Продажа:
Pfizer
Alibaba Group
Merko Ehitus
Daqo New Energy
Lufthansa
Roku
Shopify
Ignitis Grupe
Huhtamäki
Coinbase