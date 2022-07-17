Swedbank составил рейтинг самых торгуемых акций во втором квартале

Любимый клиентами Šiauliu Bankas в первом квартале получил операционную прибыль в размере 17,1 млн евро, что на 10% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Операционный доход Enefit Green в первом квартале вырос на 58%, операционная прибыль до налогообложения – на 75%, а чистая прибыль более чем вдвое превысила прошлогодний показатель.

Несмотря на сложные условия, в первом квартале Tallinna Sadam удалось увеличить доход от продаж на 7,1% и чистую прибыль на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Скорректированный показатель EBITDA Ignitis Group вырос до 111,4 млн евро, что на 42,6% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Ветряная электростанция в Польше, в Померании, которая была запущена в сегменте „Зеленая генерация“, внесла свой вклад в рост.

Акционеры Apranga одобрили гораздо более высокие дивиденды, чем раньше, на годовом собрании акционеров в конце апреля. Хотя компания ранее предлагала выплатить 0,36 евро на акцию, акционеры на годовом собрании решили выплатить 0,5 евро на акцию. Хотя результаты Alibaba за предыдущий квартал оказались лучше, чем ожидалось, цена акций не восстановилась до уровня начала года.

Carnival Corp, одна из крупнейших в мире круизных компаний, в первой половине этого года продолжала терять долю рынка и „сжигать“ деньги.

Самые торгуемые акции во втором квартале

Покупка:

Šiauliu Bankas

Enefit Green

Tallinna Sadam

Coop Pank

Ignitis Grupe

LHV Group

Apranga

Ericsson

Tesla

Tallinna Kaubamaja

Продажа:

Alibaba Group

Carnival Corp

Merko Ehitus

Meta Platforms

Wise

Nordecon

Harju Elekter

Tallink

AMC Entertainment

Telia

Самые торгуемые акции в июне

Покупка:

LHV Group

Enefit Green

Cleveron Mobility

Tesla

Nio

Tallinna Kaubamaja

Šiauliu Bankas

Tallink

Unibail-Rodamco-Westfield

Fortum

Продажа:

Pfizer

Alibaba Group

Merko Ehitus

Daqo New Energy

Lufthansa

Roku

Shopify

Ignitis Grupe

Huhtamäki

Coinbase