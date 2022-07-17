ВСУ допускают применение РСЗО HIMARS для ударов по объектам в Крыму

Если Украина получит ракеты дальностью стрельбы до 300 км к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, военные базы и Черноморский флот в Крыму станут „законными целями“ для украинских вооруженных сил, пишет DW. Об этом заявил в эфире всеукраинского информационного телемарафона в субботу, 16 июля, официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Россия активно использует свой Черноморский флот для нанесения ракетных ударов по украинской территории. „Прежде всего это системы „Калибр“, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток“, - уточнил Скибицкий. Все это - цели, „которые необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины“, пояснил представитель ГУР.

Кроме того, как заявил Вадим Скибицкий,Крымский полуостров стал российским военным хабом, откуда военная техника, боеприпасы и материалы „направляются для обеспечения российских оккупационных войск“.

Арестович: Крымский мост - это территория Украины

В тот же день советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью бывшему российскому адвокату Марку Фейгину заявил, что на Крымский мост не распространяется обязательство не наносить удары по территории России, которое Киев дал своим западным партнерам при получении РСЗО HIMARS. По словам Арестовича, этот мост был незаконно построен Россией в территориальных водах Украины, а потому считается украинской территорией. Он станет объектом для атаки „как только появится первая техническая возможность“, пообещал политик.