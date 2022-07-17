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17.07.2022, 11:52

ВИДЕО | Автомобиль эстонских пилотов попал в сильную аварию на „Ралли Эстония“

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Joosep Ralf Nõgese avarii.
Joosep Ralf Nõgese avarii.
ФОТО: Kuvatõmmis | Twitter

Гонка для раллийной пары Йоосеп Ральф Ныгене и Алекса Лески, участвующей в „Ралли Эстонии“, закончилась тяжёлой аварией. К счастью, пилоты сильно не пострадали.

Авария произошла в субботу, точнее на 11-ом спецучастке. Ford Fiesta Rally4, управляемый эстонскими пилотами несколько раз перевернулась через крышу и шансов на продолжение гонки с поврежденной машиной уже не было.

До перерыва Йоосеп Ральф Ныгене и Алекса Лески занимали 38-е место.

Видео аварии ЗДЕСЬ.

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