Министр обороны Украины Резников: „Закончить войну до конца года абсолютно возможно“

Однако начать разговор пришлось с другого: утром 14 июля, в день записи интервью, российская армия нанесла ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли десятки жителей, казалось бы, мирного тылового украинского города, а его центр подвергся масштабным разрушениям.

Мы собирались поговорить с Алексеем Резниковым о его недавних заявлениях: якобы Зеленский отдал приказ освободить от оккупации юг Украины и для этого Киев собирает миллионную армию. Другой повод для разговора - звучащие в западной прессе намеки на то, что часть переданных Украине вооружений могут вернуться обратно на Запад - но уже нелегально, в виде контрабанды.

Киевские СМИ называют Резникова вероятным преемником премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого якобы в ближайшем будущем президент Зеленский может отправить в отставку. В разговоре с Би-би-си Алексей Резников называет эти слухи глупостями и говорит, что втайне мечтает о проекте, который вообще не будет связан с госслужбой.

В военной верхушке Украины распределение обязательств четкое: воюет - главнокомандующий Вооруженными силами, генерал Валерий Залужный. Резников - хоть и сам бывший десантник - Залужного воевать не учит, а, улыбаясь, называет себя прежде всего юристом, адвокатом в кресле министра обороны. Но отмечает, что быстро учится. В частности, ведя переговоры с западными партнерами Киева о поставках огромного количества западных вооружений, которые уже сейчас, по словам министра, меняют картину на поле боя.

На пост министра обороны Украины Резников был назначен в ноябре прошлого года. Примерно за неделю до того западные СМИ начали писать о подозрительном скоплении российских войск на границе с Украиной. До последних дней перед началом войны Резников убеждал украинцев в том, что вероятность нападения невысока,. 24 февраля - после полномасштабного вторжения в страну российских войск - он призвал украинцев вступать в ряды Вооруженных сил и противостоять оккупантам.

С тех пор он успел побывать правой рукой киевского мэра Виталия Кличко, войти в состав правительства в должности вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий и фактически руководил украинской делегацией на „Минских переговорах“, пишет Би-би-си .

И я выучу все о NASAMS в деталях. Но сейчас я точно знаю, что это очередной важный шаг помощи Украине в ее вооружении и поднятии уровня нашей защиты.

Но я быстро учусь. Я могу рассказать вам о других видах вооружений, о которых я раньше понятия не имел. А сегодня я, например, различаю [артиллерийские системы] MLRS и HIMARS.

АР: Я не готов ответить. Я не ракетчик, я - адвокат, юрист на должности министра обороны. Поэтому сейчас я вам ответить не могу.

Мы благодарим наших партнеров, они нам серьезно помогают. В том числе в объявленном пакете помощи Соединенных Штатов говорится о двух системах (ПВО) NASAMS. Но не нужно думать, что две системы смогут защитить все небо Украины...

Я не хочу сравнивать нас с Израилем, или Южной Кореей, или с другими странами, которые живут в окружении недружественных соседей. У нас будет собственный, украинский опыт.

Поэтому говорить о том, что можно закрыть небо полностью, я бы не брался. Но улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны мы обязаны, и это уже утверждено: независимо от того, когда будет парад победы Украины над Россией, все равно нам нужно развивать свою собственную противоракетную и противовоздушную системы обороны, как это сделал Израиль.

Алексей Резников: Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса было бы кратно больше. Когда я говорю „кратно больше“, я имею в виду, что 50% ракет, которые летят в наши города, сбиваются нашей ПВО. Израильские специалисты, например, скажут, что они гарантируют защиту на 80%. Но не 100%. Сегодня не существует стопроцентной защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида - например, от тех же „Калибров“. Израильский „Железный купол“ - очень известная система защиты - тоже сбивает определенный тип ракет, но не крылатые ракеты.

Би-би-си: После недавних ударов по Часовому Яру и сегодняшнего удара по Виннице многие украинцы задают вопрос: может ли вообще украинская противовоздушная оборона что-то противопоставить таким атакам?

АР: Скажем так, там произошел немного misunderstanding (недопонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть извинят мой английский, он у меня не родной.

Би-би-си: В недавнем интервью [американскому еженедельнику] Time вы заявили, что президент Зеленский приказал „отвоевать оккупированные прибрежные районы Украины, жизненно важные для украинской экономики“, и для этого Киев собирает миллионную армию. Вы могли бы более конкретно объяснить, что имелось в виду?

И будут самолеты. Вопрос в том - какие. Если кто-то думает, что самолеты F-16 - это решение, то он глубоко ошибается. Наши аэродромы не готовы к F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть и другие самолеты современного стандарта. Например, Gripen шведского производства.

Есть две вещи, за которые я еще борюсь - это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ „Это невозможно“ означает, что это возможно, только в будущем.

Я все время мечтал и общался с партнерами: „Дайте противокорабельные комплексы“. - „Алексей, это невозможно“. Все, „Гарпуны“ сейчас отлично воюют. „Дайте MLRS“ - „Алексей, вам будут помогать искать (только) „Смерчи“, „Грады“ и „Ураганы“. А сейчас - у нас есть первые MLRS, есть HIMARS.

АР: Я убежден, что дадут. Это как раз идет step by step (шаг за шагом).

Сегодня у нас уже есть 155-й калибр артиллерии, у нас есть [реактивные системы залпового огня] HIMARS, у нас уже есть [пусковые установки] MLRS, разного рода бронированные машины...

Это мне было сказано в ноябре. А уже в январе-месяце мы получили первые 100 „стингеров“ от наших друзей из Литвы - с согласия, конечно, Соединенных Штатов.

Вот представьте себе на секундочку, что в ноябре прошлого года шанс получить [американский зенитно-ракетный комплекс] Stinger был нулевым. Мне лично во время визита в Вашингтон говорили: „Stinger невозможно, Алексей“. Я: „Как невозможно?“. Говорят: „Закон запрещает“ - „Так измените закон“ - „Невозможно“.

АР: Абсолютно. Вопрос в очередности кампаний и [наличии] ресурса, который нам для этого нужен. И мы это совершенно открыто обсуждаем с нашими партнерами. Они знают о наших планах. И помогают нам, понимая, что и когда нам нужно для того или иного продвижения.

АР: Я никогда не рефлексирую ни на кого, а тем более на кремлевские цитаты. Я говорю то, что считаю нужным донести обществу. И когда кто-то кричит: „Ой, раскрыли планы!“ - так зачем скрывать план о том, что мы планируем деоккупировать все наши оккупированные земли? Мы этого не скрываем. Мы дойдем до международно признанных границ по состоянию на 1991 год. Точка.

Би-би-си: Потому что есть мнение, что это ваше заявление носило немного политический характер. Оно было озвучено сразу после путинского „Мы еще ничего не начинали“.

АР: А речь и не может идти о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал. Мы договорились с господином [главнокомандующим ВСУ Валерием] Залужным, что я не учу его воевать. И президент, кстати, не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или иную кампанию.

Би-би-си: То есть речь не идет о конкретной наступательной операции, которая вот-вот начнется?

АР: Есть конкретный приказ президента Генеральному штабу - готовить планы по деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года. Конкретный приказ. А уже дальше, с точки зрения приоритезации планов - военные, исходя из возможностей, должны предложить [варианты]…

[Это и есть тот] миллион, о котором я говорю. А не то, что мы собираем еще миллион.

[Сейчас] я четко формулирую: на сегодняшний день в сфере безопасности и обороны мы имеем миллион человек „под штыком“ - в том или ином виде. Я имею в виду ВСУ, включая подразделения территориальной обороны, Национальную гвардию, Пограничную службу, Национальную полицию, Госслужбу чрезвычайных ситуаций, Службу безопасности Украины, а также силовые подразделения Национального антикоррупционного бюро и так далее.

У каждого центра комплектации (так в Украине сейчас называют бывшие военкоматы - примечание Би-би-си) есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но у нас есть и погибшие, и раненые. У нас сегодня есть подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, нужно завезти свежие силы. Поэтому, конечно, определенный набор есть.

АР: Есть в юриспруденции такое понятие как „эксцесс исполнителя“. Это как в пословице: „Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибет“. Вот так и здесь.

Би-би-си: Если в ВСУ достаточно людей, то почему, читая соцсети, общаясь со знакомыми, слышишь, что повестки сейчас вручают мужику, который вышел покурить у себя под подъездом, зашел в торговый центр или превысил скорость на дороге?

Чего мы не скрываем, - чтобы быть максимально эффективными, планировать серьезные контрнаступления, нам нужно больше современного оружия.

Там просто недоработали военные юристы, и вышел такой, скажем, момент. Его убрали, спокойно разъяснили, и это точно не связано с тем, что нам чего-то не хватает. У нас сегодня в секторе безопасности и обороны достаточно людей.

АР: Это была проблема коммуникаций. Недостаток коммуникации приводит к недопониманиям, а недопонимания приводит к конфликту...

(В начале июля Генштаб ВСУ издал приказ, согласно которому мужчины призывного возраста могут выезжать за пределы места проживания только при наличии разрешения соответствующего военкома. Приказ вызвал волну негодования: критики предрекали многочасовые очереди в военкоматы, прогнозировали паралич бизнеса и волонтерской деятельности в стране. В ситуацию вмешался президент Зеленский: он заявил, что подобные нововведения не должны разрабатываться без его участия и поручил Генштабу отозвать скандальный приказ - примечание Би-би-си)

Би-би-си: Вы говорите, что Украина в области безопасности и обороны обладает штатным составом в миллион человек. Но буквально на позапрошлой неделе, когда вся страна жила скандалом с якобы запретом мужчинам передвигаться [по стране] без разрешения военкомата, комментарии сводились к тому, что этот шаг, видимо, был обусловлен тем, что Украина испытывает сумасшедшую нехватку человеческого ресурса для войны...

Самый большой пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне, - имелись в виду именно они. Тогда преимущество врага было самым большим, особенно на Донбасском направлении - они использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько снарядов. В мае-месяце действительно до 100 хлопцев и девчат, к сожалению, погибали, и до 300-400 получали ранения.

АР: У меня есть данные, но я не могу их обнародовать, чтобы не дарить врагу детали. Могу сказать, что они существенно отличаются от огромных потерь врага.

Би-би-си: Вы упомянули о потерях, которые сейчас несет украинское войско. В начале июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что речь идет о 100-200 погибших в день, Владимир Зеленский говорил о сотнях погибших в день. Есть ли у вас данные о масштабе потерь ВСУ?

Иногда это делается как наказание за что-то - например, за нарушение скоростного режима - я точно против этого. Я считаю, что эта дурь полная, потому что служить стране и защищать страну - это точно не должно быть наказанием.

Поэтому идет человек - „Добрый день! Вот вам повестка. Придите - и дальше проверим“.

Но что такое повестка? Повестка не означает, что тебя забрали в армию. Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Давай проверим. Может, ты как раз нужен сейчас - тогда тебя имеют право призвать во время военного положения. Или скажут: „Иди, ты в резерве“. Или: „Друг, а чего ты не стал на учет?“ Есть обязанность, согласно закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Кто-то не делал этого: кто-то не знал, а кто специально не сделал, чтобы его не могли найти.

Вы же слышали, есть программа от британцев: 10 тысяч наших ребят будут готовить в современных условиях (речь идет об анонсированной Борисом Джонсоном и запущенной в начале июля программе, по которой 10 тысяч украинских военнослужащих пройдут базовую подготовку по стандартам НАТО на полигонах в Великобритании - примечание Би-би-си) и так далее. И мы ищем, набираем желающих и входящих в понятие резерва. Поэтому, конечно, повестки все равно по конкретным специальностям [вручаются]...

Я понял, что каждый раз, когда я просыпался, моя первая мысль была „что там в телефоне?“, а вторая - „когда это все закончится?“. То есть психика говорила: это же ненадолго, два-три дня, и все закончится, мы вернемся в состояние гибридной войны, к которой мы привыкли. К состоянию, в котором мы жили последние восемь лет: когда на Донбассе война, а все остальное - как будто мирная жизнь.

Но где-то на 21-й день я почувствовал, что я могу закончиться. Что я истощен психически, эмоционально, что я не сплю, нет восстановления моих батареек. Тогда я провел с собой два дня сеанса психотерапии. Я Близнец, мне было легко раздвоиться. И я себе сказал: друг, это не спринт и даже не стайерская дистанция, это настоящий марафон.

АР: Это хороший, сложный вопрос. И он не ко мне. Это вопрос к каждому украинцу. Готов ли каждый из нас к долгим-долгим годам. Я скажу вам честно: первые три недели с (начала) нашествия я не помню, где я спал и сколько. Я (помню), что все время менял место своего пребывания из-за мер безопасности: то в бункере, то не в бункере, то в кабинете, то не в кабинете.

Би-би-си: Готова ли Украина - сейчас, когда вы говорите, что картина на поле боя изменилась,- к долгим-долгим годам войны?

Я уже не говорю о Черном море. Деоккупация острова Змеиный - это отнюдь не акт доброй воли, они сверкали пятками оттуда.

А когда приехали всем известные HIMARS, то, вы знаете, когда мы точно, очень четко попадаем в их склады и командные центры, - это начинает менять картину боя очень существенно. И я надеюсь на дополнительные HIMARS, дополнительные М-270 MLRS, которые уже три заехали и будут еще от наших партнеров.

К счастью, после того как мы постепенно начали менять картину благодаря оружию 155-го калибра... Сначала поехали „triple seven“, или „три топора“, как их называют (гаубицы М777), потом поехали [гаубицы] М109, „Цезари“, Panzerhaubitze и так далее - и это конкретно изменило ситуацию.

(В начале июля Виктория Спартц - конгрессмен от Республиканской партии украинского происхождения - обратилась к Белому дому с просьбой предоставить ей информацию о надзорных процедурах относительно главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака. Позже Спартц конкретизировала свои обвинения: она, в частности, заявила, что Вашингтон не имеет возможности отслеживать судьбу вооружений, которые поставляет Киеву - примечание Би-би-си)

АР: Это абсолютно возможно. Я могу это сказать, хоть я и юрист, - но который немножко с военными общается. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план - освобождение как минимум наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Би-би-си: То есть окончание войны до конца этого года - это не фигура речи?

Но когда они поверили, что победа Украины - абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы. Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы по контрнаступлению с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций [против России]. Это серьезный общемировой проект.

АР: Реально - если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю. Они же раньше считали, что мы закончим поражением, за три дня сдадим Киев, и поэтому нам не особо помогали, только поддерживали.

Би-би-си: В то же время Владимир Зеленский на саммите „Большой семерки“ говорил, что закончить войну до конца этого года реально…

Украина должна понять, что война не закончена. И даже деоккупированные сейчас Киевщина, Черниговщина, Сумщина и Винница, в которую сегодня прилетело, и Краматорск, и Николаев, и Одесса - мы живем в состоянии серьезной войны. И те, кто вступил в партию „закончивших войну“, неправы абсолютно. Надо научиться восстанавливать свои экономические ресурсы, платить налоги, работать в состоянии войны.

Но я сам себе сказал: „Нет, друг, признай, что так, как было, уже никогда не будет. Будет как-то по-другому. И мы должны в этом „по-другому“ быть победителями. Поэтому признай, что это марафон и, чтобы тебе хватило пробежать последние 195 метров, ты должен растянуть свои ресурсы энергии на 42 километра“. И вот с этого момента я заставил себя спать хотя бы четыре часа в день. И сегодня живу в режиме марафона.

Я вам скажу, что будет следующим шагом. Один [противотанковый комплекс британско-шведского производства] NLAW, [в будущем] попавший в руки россиян, - а это война, наши хлопцы могли попасть в плен, где-то NLAW или еще что-то могло достаться россиянам - покажут завтра, послезавтра или через неделю в какой-то [западной] столице и скажут: „Видите, украинцы контрабандой вывозят оружие!“

Впервые это было сделано на канале CNN, когда типа бывший однокурсник Путина, а теперь „оппозиционер“, живущий где-то в Вашингтоне, рассказывает, про какие-то сомнения в использовании [Украиной] оружия, гуманитарной помощи и так далее (имеются в виду заявления Юрия Швеца, которого представляют как бывшего сотрудника КГБ - примечание Би-би-си). После этого делается интервью с каким-то американским военным во Львове, который говорит: „Ну, я что-то слышал о гуманитарке, но я занимаюсь турникетами. Ну, может, где-то и можно купить турникеты“. То есть смешали оружие с турникетами и гуманитаркой, которой вообще министерство обороны не занимается. Первые вбросы были такими.

Как министр обороны Украины я вам скажу, что уже не в первый раз встречаю так называемую ИПСО (информационно-психологическую спецоперацию), которую запускают наши российские враги, государство-террорист.

Я внимательно читал эту статью. Там все просто. Я как юрист ни одного факта, конкретного обвинения с наглядными примерами, там не нашел. Более того - даже ссылки на ни один понятный источник там нет.

Хорошо, если бы речь шла об одной Спартц, которая действительно может быть не совсем в материале. Но Financial Times на днях тоже написала о подозрениях в контрабанде [поставляемого в Украину оружия]...

АР: Я не считаю, что есть какой-то конфликт. Это личное мнение одного человека, который, к сожалению, не совсем владеет фактами.

Би-би-си: Один из аспектов конфликта, который сейчас разворачивается в связи с письмом конгрессмена Виктории Спартц в Белый дом, - это ее заявление о том, что в Украине нет системы, которая позволяла бы отслеживать судьбу вооружений, которые Америка поставляет в Украину для борьбы с российской агрессией…

Поэтому если вдруг вы действительно увидите, что в обратном направлении через границу с Польшей, Румынией или Словакией едет военная техника, то это может быть только в двух случаях. Или что-то везут на ремонт, который не могут сделать в Украине. Или это остатки российских танков, „Буков“, „Панцирей“, которые я везу на выставку в Варшаву, Прагу, Берлин или в Гаагу, где я хочу поставить возле Международного [уголовного] суда установку „Бук“, которую мы забрали у россиян.

Третья история. В 2019 году мы получили LOGFAS - натовскую систему учета и контроля логистики. Она у нас есть, хоть и в ограниченном [функционале]. У нас в университетах учат использовать эту систему. И сейчас я написал письмо в НАТО через наше представительство в Брюсселе: дайте мне больше лицензий, расширьте эту систему, дайте мне больше терминалов. Разве что, если мы хотим довести ее до уровня бригады - мы должны сделать ее украинскую версию (т.е. перевести интерфейс на украинский язык). То есть, мы открыты для наших партнеров. Мы их, натовскую систему предлагаем вместе использовать.

Во-вторых, я как министр обороны на „Рамштайне“ (заседание контактной группы по обороне Украины, международная площадка, на которой обсуждается снабжение Украины оружием, названная так в честь немецкой военной базы, на которой состоялась первая такая встреча -примечание Би-би-си) говорю: „Уважаемые коллеги, я прошу вас, присылайте ваших эмиссаров для контроля и мониторинга“. Куда захотите - хоть прямо на „передок“, смотрите, где работают ваши установки. Скажу по секрету, некоторые представители наших партнеров уже это сделали - посмотрели, и у них нет вопросов.

Возможна ли контрабанда из Украины в Европу? Возможна. Сигареты же возят. Если наши умельцы в Карпатах даже автомат Калашникова вывезут - я верю, что это возможно. Но, извините меня, вывоз артиллерийской установки М777, которая весит десятки тонн, или [самоходной гаубицы польского производства] „Краба“ сорокатонного - это же полная чепуха. Кроме того, это современное оружие, имеющее GPS-трекеры, его наши партнеры легко могут отслеживать.

Но это глупости. Объясню почему. Во-первых, ни одного запроса ни от одного [зарубежного] официального органа я как министр обороны не получал. Министр внутренних дел Денис Монастырский ни одного такого запроса не получал. Министр юстиции и генеральный прокурор ни о чем подобном не сообщали.

„Я за месяц трачу годовой бюджет министерства обороны“

Би-би-си: До войны Украина тратила на сектор безопасности и обороны примерно 5% от своего ВВП. Какой план вы подадите в этом году?

АР: Ситуация следующая (и это совершенно не секрет): сегодня я за месяц трачу годовой бюджет министерства обороны. Основных линий издержек две. Первая - это денежное довольствие для военных и, к сожалению, выплаты за ранение или потерю кормильца. Вторая - вооружения. Не всё материально-техническое обеспечение нам поступает [бесплатно], я еще много чего покупаю.

Би-би-си: Так сколько процентов ВВП вы попросите на следующий год?

АР: Это сложная история, потому что я не буду просить [долю] от ВВП. Я буду давать реальную потребность. С министром финансов Сергеем Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем будем садиться и ломать голову, что с этим делать. Потому что на самом деле деньги - это очень сложный вызов.

„Мы дали обязательство не применять HIMARS по целям на территории РФ“

Би-би-си: На днях Федор Вениславский, депутат Верховной Рады от „Слуги народа“, заявил, что Киев ведет переговоры о поставках в Украину боеприпасов к HIMARS с дальностью поражения в 300-500 км. Ранее считалось, что США их не передают Украине из-за принципиальной политической позиции. Это сейчас что-то изменилось, или Вениславский что-то придумал?

АР: Как бы это корректно сказать? Знаете, когда депутаты Верховной Рады комментируют [вопросы безопасности и обороны] меня всегда интересует самого - откуда они это все берут?! Депутаты Верховной Рады, при всем моем личном к ним уважении, по своему статусу не являются участниками переговоров и не посвящены в то, что на самом деле происходит.