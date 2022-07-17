При крушении вертолета погиб бывший биатлонист сборной России

Трагедия произошла в Камчатском крае. Ранее сообщалось, что на борту находились четыре человека.

„Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля в районе перевала Семячик, в 13 км от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил“, – цитирует РИА Новости сообщение МЧС России.

По сведениям ГУ МЧС, пропавший вертолет летел по маршруту „кальдера вулкана Узон - село Мильково“. Прокуратура начала проверку уголовному делу.

25-летний Малиновский – пятикратный чемпион мира среди юниоров. Он совмещал спорт и учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, который закончил в апреле этого года.