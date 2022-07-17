Международная конференция сфокусируется на помощи животным во время войны(1)
Эстонский Союз защиты животных и Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства вновь организуют Международную конференцию на тему защиты животных, которая состоится 8 сентября 2022 года в Таллиннском Доме учителя. В центре конференции на этот раз экзотические животные и помощь животным в условиях войны. Выступят специалисты из США, Украины, Эстонии и других стран Европы.
Международная конференция на тему защиты животных состоится уже в третий раз и будет посвящена спасению животных, а также людям, которые ежедневно помогают им. Цель конференции – на международном уровне поделиться опытом и знаниями, и тем самым послужить развитию способностей защитников животных и всех тех, кто работает с животными.
„Защита благополучия животных – наша общая обязанность, и Таллинн с этой целью ведет работу в разных сферах, начиная от деятельности по развитию зоопарка и его научной работы, заканчивая формированием новых природоохранных зон в городе. В результате военной деятельности страдают не только люди, но и животные. Радует, что мы в Таллинне можем предложить международным экспертам платформу для обсуждения столь важных тем“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Все большую популярность получает содержание экзотических животных в домашних условиях, что зачастую влечет за собой проблемы и вызывает сложные вопросы.
„Конференция предлагает прекрасную возможность встретиться со специалистами и другими друзьями животных со всего мира, научиться у них чему-то и обменяться опытом. Проблемы, с которыми мы в Эстонии столкнулись или можем вот-вот столкнуться, где-то уже нашли разрешение, поэтому нецелесообразно самим изобретать велосипед, нужно учиться на опыте других и приспосабливать его к нашим потребностям“, - отметила член правления Эстонского Союза защиты животных Гейт Карураху.
О защите диких и экзотических животных расскажет многие годы проработавший в сфере защиты животных зоолог и биолог Крис Дрэйпер, который осветит темы торговли экзотическими животными и реабилитации диких животных. О положении животных в Украине и о помощи им расскажет Натали Сорокопуд, которая работает в нескольких местных НКО. Также на конференции будет представлена тема работы полицейских в сфере защиты животных, речь пойдет и о том, как стоит дрессировать свою кошку.
К участию приглашают всех заинтересованных, включая владельцев домашних животных. Конференция – хорошая возможность получить новые знания и услышать об опыте других людей.
Регистрация и дополнительная информация (на эстонском и английском): https://loomakaitse.ee/konverents2022/
Страница мероприятия в сети Facebook: facebook.com/events/984583772185145/