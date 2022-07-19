Зооняня в Таллинне получает по 22 евро в час!

Летом владельцы хвостатых питомцев все чаще ищут присмотр для своих четвероногих друзей, ведь не всегда есть возможность попросить родных побыть с собакой или кошкой на длительный период времени. „Сейчас уже и не принято дергать друзей и знакомых, прося их о помощи, ведь у каждого есть свои планы и заботы, — отмечает профессиональная зооняня Екатерина Заверняева. — К тому же неподготовленный человек, скорее всего, не сможет правильно реагировать в непредсказуемых ситуациях с животными“. RusDelfi узнал, есть ли в Таллинне спрос на такую услугу, в чем сложности работы и хорошо ли этот труд оплачивается?