Звери
19.07.2022, 08:57

Зооняня в Таллинне получает по 22 евро в час!

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Зооняня Екатерина Заверняева
Зооняня Екатерина Заверняева
ФОТО: Архив героя

Летом владельцы хвостатых питомцев все чаще ищут присмотр для своих четвероногих друзей, ведь не всегда есть возможность попросить родных побыть с собакой или кошкой на длительный период времени. „Сейчас уже и не принято дергать друзей и знакомых, прося их о помощи, ведь у каждого есть свои планы и заботы, — отмечает профессиональная зооняня Екатерина Заверняева. — К тому же неподготовленный человек, скорее всего, не сможет правильно реагировать в непредсказуемых ситуациях с животными“. RusDelfi узнал, есть ли в Таллинне спрос на такую услугу, в чем сложности работы и хорошо ли этот труд оплачивается?

Работу зооняней Екатерина называет сезонной. „Также как и в гостиницах, эта услуга пользуется повышенным спросом летом и в новогодние праздники. Однако среди современного населения Эстонии такая услуга популярна и в течении всего года, — отмечает специалист. — Люди привыкают не сидеть на месте, много путешествуют, много работают, в том числе хотят чувствовать себя свободными, неограниченными графиком. Плюс всегда можно похвастаться в кругу друзей, что у моего кота, собаки есть няня. Звучит неплохо, правда?“.

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