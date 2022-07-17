17.07.2022, 09:38
Полиция разыскивает пропавшего в Сауэ 83-летнего Анатолия
ФОТО: | Ekspress Meedia
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 83-летнего Анатолия, который пропал в деревне Каазику в волости Сауэ .
В последний раз Анатолия видели в субботу 16 июля около 15:00, когда он находился с родственником на даче. В какой-то момент мужчина пропал из виду. Родственники искали его в окрестностях, полиция также проверила местность с помощью дрона, но Анатолия пока так и не нашли.
На момент исчезновения на мужчине была одет темно-зеленая кепка, черно-белая сетчатая рубашка, темно-серые спортивные штаны и кроссовки. Рост Анатолия 175 см, у него короткие седые волосы.
Полиция просит всех, кто сегодня видел Анатолия, сообщить об этом по номеру 112.