Полиция разыскивает пропавшего в Сауэ 83-летнего Анатолия

В последний раз Анатолия видели в субботу 16 июля около 15:00, когда он находился с родственником на даче. В какой-то момент мужчина пропал из виду. Родственники искали его в окрестностях, полиция также проверила местность с помощью дрона, но Анатолия пока так и не нашли.