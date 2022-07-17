17.07.2022, 09:00
ВИДЕО | Мужчина вышел из леса и чудом не попал под машину лидера гонки
ФОТО: | Ekspress Meedia
Калле Рованперя, лидирующий на „Ралли Эстония“, в субботу чудом избежал несчастного случая.
Рованперя на машине Toyota Yaris лидирует на этапе в Эстонии, опережая своего товарища по команде Элфина Эванса более чем на 20 секунд. Отт Тянак и другие пилоты отстают от лидера на минуту или более.
Но день для Калле Рованперя получился напряженным, потому что в субботу на его пути вдруг появился человек, вышедший из леса. К счастью для финна и неизвестного зрителя, пилоту удалось избежать столкновения.