ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (143-Й ДЕНЬ) | Шойгу приказал войскам РФ в Украине наращивать действия на всех операционных направлениях
Подводим итоги еще одного дня войны.
Институт изучения войны (ISW): российские войска, вероятно, завершают оперативную паузу.
В ночь на субботу, а также в субботу утром российские войска нанесли ракетные удары по Одессе, Днепру, Кременчугу, Харькову, Чугуеву и Никополя. По меньшей мере 16 мирных жителей погибли.
Шойгу приказал наращивать действия на всех операционных направлениях, чтобы не допустить массированные „ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса“.
Число жертв ракетного удара по Виннице выросло до 24. В субботу в больнице от ожогов умерла еще одна жертва российского ракетного обстрела Винницы. Десятки раненых человек остаются в больницах.
Министры финансов государств „большой двадцатки“ (G20) на саммите в Индонезии не смогли согласовать итоговое коммюнике из-за разногласий в отношении войны в Украине.
Еврокомиссия полагает, что поддержка Украины в войне против России потребует больше денег, чем планировалось ранее. "Мы в Европе должны готовиться к тому, что война продлится дольше. И это означает, что мы должны быть готовы к дальнейшим выплатам“, - заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.
По данным США, российские чиновники дважды посещали аэродром в Иране, чтобы изучить беспилотники. По мнению американских экспертов, Иран собирается поставить России сотни дронов, как разведывательных, так и тех, что могут нести боеприпасы, утверждает Салливан. Официальный Тегеран заявлял, что не будет поставлять оружие ни одной из сторон конфликта.
Украина обвинила крупнейшие западные банки в пособничестве военным преступлениям. Советник президента Украины Олег Устенко потребовал от руководства крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в области торговли нефтью. По словам Устенко, банки продлевают войну, предоставляя кредиты компаниям, занимающимся поставкой российской нефти.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина может ударить из американских систем HIMARS по российским объектам в оккупированном Крыму.