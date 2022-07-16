Военный дневник
16.07.2022, 21:16

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (143-Й ДЕНЬ) | Шойгу приказал войскам РФ в Украине наращивать действия на всех операционных направлениях

 
ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO | REUTERS

Подводим итоги еще одного дня войны.

  • Институт изучения войны (ISW): российские войска, вероятно, завершают оперативную паузу.

  • В ночь на субботу, а также в субботу утром российские войска нанесли ракетные удары по Одессе, Днепру, Кременчугу, Харькову, Чугуеву и Никополя. По меньшей мере 16 мирных жителей погибли.

  • Шойгу приказал наращивать действия на всех операционных направлениях, чтобы не допустить массированные „ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса“.

  • Число жертв ракетного удара по Виннице выросло до 24. В субботу в больнице от ожогов умерла еще одна жертва российского ракетного обстрела Винницы. Десятки раненых человек остаются в больницах.

  • Министры финансов государств „большой двадцатки“ (G20) на саммите в Индонезии не смогли согласовать итоговое коммюнике из-за разногласий в отношении войны в Украине.

  • Еврокомиссия полагает, что поддержка Украины в войне против России потребует больше денег, чем планировалось ранее. "Мы в Европе должны готовиться к тому, что война продлится дольше. И это означает, что мы должны быть готовы к дальнейшим выплатам“, - заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

  • По данным США, российские чиновники дважды посещали аэродром в Иране, чтобы изучить беспилотники. По мнению американских экспертов, Иран собирается поставить России сотни дронов, как разведывательных, так и тех, что могут нести боеприпасы, утверждает Салливан. Официальный Тегеран заявлял, что не будет поставлять оружие ни одной из сторон конфликта.

  • Украина обвинила крупнейшие западные банки в пособничестве военным преступлениям. Советник президента Украины Олег Устенко потребовал от руководства крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в области торговли нефтью. По словам Устенко, банки продлевают войну, предоставляя кредиты компаниям, занимающимся поставкой российской нефти.

  • Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина может ударить из американских систем HIMARS по российским объектам в оккупированном Крыму.

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