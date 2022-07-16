ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (143-Й ДЕНЬ) | Шойгу приказал войскам РФ в Украине наращивать действия на всех операционных направлениях

Министры финансов государств „большой двадцатки“ (G20) на саммите в Индонезии не смогли согласовать итоговое коммюнике из-за разногласий в отношении войны в Украине.

Еврокомиссия полагает, что поддержка Украины в войне против России потребует больше денег, чем планировалось ранее. "Мы в Европе должны готовиться к тому, что война продлится дольше. И это означает, что мы должны быть готовы к дальнейшим выплатам“, - заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

По данным США, российские чиновники дважды посещали аэродром в Иране, чтобы изучить беспилотники. По мнению американских экспертов, Иран собирается поставить России сотни дронов, как разведывательных, так и тех, что могут нести боеприпасы, утверждает Салливан. Официальный Тегеран заявлял, что не будет поставлять оружие ни одной из сторон конфликта.

Украина обвинила крупнейшие западные банки в пособничестве военным преступлениям. Советник президента Украины Олег Устенко потребовал от руководства крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в области торговли нефтью. По словам Устенко, банки продлевают войну, предоставляя кредиты компаниям, занимающимся поставкой российской нефти.