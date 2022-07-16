ОБСЕ возложила ответственность за большинство потенциальных военных преступлений в Украине на российские силы

Экспертная группа в составе Вероники Билковой из Чехии, Лауры Гуэрчио из Италии и Васильки Санцин из Словении обнаружили „очевидные закономерности серьезных нарушений международного гуманитарного права“, которые в большинстве своем они приписывают российским войскам.

Большое количество гражданских лиц в ходе боевых действий были убиты или ранены, а гражданские объекты — жилые дома, больницы, школы, учреждения культуры, административные здания, водопроводные станции, системы электроснабжения — повреждены или разрушены в большом количестве городов и деревень, говорится в докладе.

Масштабы и частота обстрелов, в результате которых пострадали гражданские лица и инфраструктура, „в том числе в местах, где не было обнаружено ни одного военного объекта“, по мнению авторов доклада, свидетельствуют о том, что военные действия велись российскими вооруженными силами „с пренебрежением к их обязательству соблюдать принципы международного гуманитарного права, такие как избирательность и соразмерность“.

Миссия ОБСЕ зафиксировала „довольно большое“ количество случаев целенаправленных, внесудебных казней гражданских лиц и лиц, лишенных свободы — как военнопленных, так и задержанных гражданских лиц. В докладе описаны примеры из Бучи, в которой после ухода российских войск находили тела с завязанными за спиной руками.

Эксперты ссылаются на данные „Би-би-си“, согласно которым во время оккупации Бучи и соседних городов Киевской области погибли более тысячи гражданских лиц, из которых около 650 были застрелены российскими военными. В докладе подчеркивается, что оценки украинской стороны еще выше.

В отчете описаны случаи, когда предположительно российские солдаты без разбора стреляли в любого жителя, решившего выйти за пределы своего дома. Например, житель Бучи Василий Ющенко был застрелен в шею 7 марта, когда вышел покурить на балкон в своей квартире.