ОБСЕ возложила ответственность за большинство потенциальных военных преступлений в Украине на российские силы(1)
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представила второй доклад о случаях несоблюдения международного гуманитарного права и прав человека в ходе войны в Украине. Он был составлен группой экспертов ОБСЕ в рамках Московского механизма, запущенного 3 марта при поддержке 45 стран, и охватывает период с 1 апреля по 25 июня 2022 года. Предыдущий отчет был опубликован 13 апреля, пишет Spektr.
Экспертная группа в составе Вероники Билковой из Чехии, Лауры Гуэрчио из Италии и Васильки Санцин из Словении обнаружили „очевидные закономерности серьезных нарушений международного гуманитарного права“, которые в большинстве своем они приписывают российским войскам.
Большое количество гражданских лиц в ходе боевых действий были убиты или ранены, а гражданские объекты — жилые дома, больницы, школы, учреждения культуры, административные здания, водопроводные станции, системы электроснабжения — повреждены или разрушены в большом количестве городов и деревень, говорится в докладе.
Масштабы и частота обстрелов, в результате которых пострадали гражданские лица и инфраструктура, „в том числе в местах, где не было обнаружено ни одного военного объекта“, по мнению авторов доклада, свидетельствуют о том, что военные действия велись российскими вооруженными силами „с пренебрежением к их обязательству соблюдать принципы международного гуманитарного права, такие как избирательность и соразмерность“.
Миссия ОБСЕ зафиксировала „довольно большое“ количество случаев целенаправленных, внесудебных казней гражданских лиц и лиц, лишенных свободы — как военнопленных, так и задержанных гражданских лиц. В докладе описаны примеры из Бучи, в которой после ухода российских войск находили тела с завязанными за спиной руками.
Эксперты ссылаются на данные „Би-би-си“, согласно которым во время оккупации Бучи и соседних городов Киевской области погибли более тысячи гражданских лиц, из которых около 650 были застрелены российскими военными. В докладе подчеркивается, что оценки украинской стороны еще выше.
В отчете описаны случаи, когда предположительно российские солдаты без разбора стреляли в любого жителя, решившего выйти за пределы своего дома. Например, житель Бучи Василий Ющенко был застрелен в шею 7 марта, когда вышел покурить на балкон в своей квартире.
Члены миссии упоминают и убийства гражданских лиц при попытке покинуть территорию, контролируемую россиянами, на автомобилях. 6 марта российский минометный расчет убил 8 мирных жителей, включая двух детей, когда те эвакуировались из Ирпеня. Авторы доклада отмечают, что, по некоторым сообщениям, неподалеку находилась украинская артиллерийская позиция. Если эти сообщения верны, то гибель этих людей может быть расценена как случайные потери в результате военных операций и, как таковая, не обязательно будет представлять собой нарушение права на жизнь, говорится в документе.
Авторы в то же время настаивают, что для этого необходимо убедиться, что российская сторона приняла все меры предосторожности для минимизации этих потерь, и что они не были несоразмерны ожидаемым военным выгодам. В большинстве других инцидентов, описанных в докладе, найти какое-либо правдоподобное юридическое обоснование убийствам трудно, пишут эксперты ОБСЕ.
„Следы пыток и жестокого обращения на трупах убитых гражданских лиц также свидетельствуют о пренебрежении принципом гуманности, которым должны руководствоваться участники военных действий“, — сказано в докладе. В Буче и Ирпене эксперты ОБСЕ зафиксировали свидетельства нарушения Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. По их мнению, речь идет о военных преступлениях, которые должны быть расследованы международным судом.
В отчете описан летний детский лагерь в Буче, где обнаружили ряд пыточных камер. „Была комната, которая, по-видимому, использовалась для казней, с пулевыми отверстиями в стенах. В следующей комнате было два стула, пустой кувшин и деревянная доска. В другой к стене были приставлены матрасные пружины. Эти следы навели украинских следователей на мысль, что заключенных здесь пытали: привязывали к пружинам и допрашивали; пристегивали к доске и топили в воде. В этой камере были обнаружены пятеро мертвых мужчин, одетых в штатское. Они были покрыты ожогами, синяками и рваными ранами“, — говорится в документе.
Эксперты также рассказывают о подвале в селе Забучье в Киевской области, где было обнаружено 18 изувеченных тел убитых мужчин, женщин и детей: „у некоторых отрезаны уши, у других вырваны зубы“. Похожие пыточные камеры были найдены в Тростянце в Сумской области, утверждается в отчете.
Во многих своих выводах эксперты миссии ООН подтверждают выводы первого доклада, однако в документе обсуждаются свидетельства нарушений прав человека, которых не было в первом обзоре. Речь идет о фильтрационных лагерях на территориях, подконтрольных российским силам, и передача Россией задержанных украинцев властям ДНР-ЛНР, которые сами судят их, вынося в том числе смертные приговоры.
По данным экспертов, существует около 20 фильтрационных лагерей, в которых проходят проверки лица, стремящиеся покинуть осажденные города или другие опасные районы. Процесс фильтрации включает в себя „жесткие допросы и унизительные личные осмотры“, отмечается в документе.
В докладе говорится о многочисленных свидетельствах сексуального насилия в отношении гражданского населения. Эксперты ссылаются на данные ООН о том, что в Украине за первые три месяца войны зафиксировано 124 случая сексуального насилия. Из них 97 эпизодов касаются женщин, 19 — мужчин, 7 — мальчиков и в одном случае речь идет о человеке, чей пол неизвестен.
Миссия ОБСЕ упоминает сообщение бывшей уполномоченной по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой о том, что 25 девочек в возрасте от 14 до 24 лет содержались в подвале в Буче и подверглись групповому изнасилованию российскими войсками, в результате чего девять из них забеременели. В отчете также говорится, что сексуальному насилию подвергся годовалый мальчик. Эксперты оговорились, что не смогли верифицировать эти данные из других источников.
В числе других нарушений прав человека доклад ОБСЕ называет массовое насильственное переселение гражданских лиц с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы, что запрещено Женевскими конвенциями. Несмотря на этот запрет, более 1,3 миллиона мирных украинцев, в том числе свыше 200 тысяч детей, были депортированы против их воли в Россию, говорится в отчете.
Среди базовых прав человека, нарушающихся в ходе боевых действий, эксперты ОБСЕ также выделили экономические, социальные и культурные права, такие как право на образование, на здоровье, на социальное обеспечение, на питание и воду.
В некоторых нарушениях, например, жестоком обращении с пленными, авторы обзора обвиняют как российские, так и украинские силы. Это же касается проявления неуважения к мертвым. В отчете описан случай в Харькове, когда украинцы делали селфи на фоне поезда с вагонами-рефрижераторами, используемыми для хранения останков погибших российских солдат.
Второй доклад ОБСЕ представляет собой наиболее полный на сегодняшний день отчет о нарушениях Россией прав человека, международного гуманитарного права, включая потенциальные военные преступления, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он заверил, что США и их партнеры будут стремиться привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях.
В МИД Франции заявили, что приняли к сведению выводы доклада „с глубокой обеспокоенностью“. „Факты, изложенные в отчете, вызывают особую тревогу, в том числе обвинения в создании Российской Федерацией „фильтрационных центров“ и передаче заключенных в „сепаратистские образования Донецка и Луганска“, где им грозит смерть“, — говорится в заявлении французского ведомства. Там подчеркнули, что Франция остается решительно преданной Украине, своим партнерам и международным судам в борьбе с безнаказанностью виновных в этих преступлениях.
В России авторов отчета обвинили в симпатиях „киевскому режиму“ и в тиражировании „голословных обвинений“ и „фейков“. Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что выводы экспертов миссии „не имеют для России и многих других ни политического, ни юридического веса“.
„Взять хотя бы методологию составления этого так называемого документа. Она настолько слабая и примитивная, что даже как-то неловко ее комментировать“, — сказал он. По его мнению, авторам обзора не хватило аналитических навыков и системного мышления, для составления непредвзятой картины происходящего.