А что, если Россия правда отключит Европу от своего газа? Что будет делать ЕС?

Риски для Европы велики: страны ЕС — в первую очередь Германия, но также Австрия, Италия, Нидерланды и некоторые другие — сильно зависят от российского газа. Именно поэтому, несмотря на призывы властей Украины как можно скорее отказаться от закупок сырья у России, газ, в отличие от угля и нефти, не попал ни в один из шести пакетов санкций ЕС (закупки угля должны быть остановлены уже в августе , нефти — сокращены в 2023 году).

Масла в огонь подливает позиция самого „Газпрома“. Компания пока не обещает полностью восстановить прокачку, потому что „еще не видела документов“, позволяющих Siemens вывезти турбину из Канады. Намек на возможность газовой блокады в сообщении „Газпрома“ был сформулирован так: "В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы [компрессорной станции] „Портовая“, которая является критически важным объектом для газопровода „Северный поток“.

Поэтому европейские политики умиротворяющей газовой риторике Москвы не верят и готовятся к худшему. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал наиболее вероятным сценарий полной приостановки экспорта сырья. Руководитель Федерального агентства по сетям Германии Клаус Мюллер также прогнозировал прекращение поставок после 21 июля и призывал жителей ФРГ к режиму экономии ресурсов. Впрочем, радикальных действий со стороны России Европа ждет давно и такие разговоры и просчеты вариантов ведутся не первый год — особенно актуальной дискуссия становилась в моменты российско-украинских газовых войн .

Однако прецедент экономического шантажа со стороны России с момента начала войны в Украине уже есть — это зерновой кризис, угрожающий всему миру разрастанием голода . Путин прямо говорил , что самый простой путь к разрешению кризиса — частичная отмена санкций.

Открыто в Москве такую угрозу пока никто не высказывал. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверял журналистов, что проблемы с эксплуатацией „Северного потока — 1“ носят исключительно технологический характер, связанный с задержкой возвращения из ремонта турбины, а Россия „остается весьма и весьма надежным поставщиком энергоресурсов в Европу“.

Но „Газпром“, напомним, и до приостановки главного европейского маршрута сокращал экспорт в 2022 году — примерно на треть за первое полугодие. От драматического падения доходов компанию и российский бюджет спасли высокие цены на сырье: по расчетам Bloomberg , с начала 2021 года, когда мировая экономика начала восстанавливаться от последствий пандемии, стоимость природного газа подскочила на 700%. Глава „Газпрома“ Алексей Миллер в июне заявлял , что при такой динамике компания „ни на кого не в обиде“: даже при стремлении Европы снизить зависимость от российского сырья регион не стал платить поставщику меньше.

Теоретически компенсировать выпадающие доходы могло бы перераспределение экспортных потоков в пользу других импортеров, но быстро и эффективно перенаправить газовые поставки невозможно технически. Да и мощности альтернатив ниже. Например, газопровод в Китай „Сила Сибири“ рассчитан на пропускную способность 38 миллиардов кубометров, в то время как по „Северному потоку — 1“ в 2021 году было прокачано более 59 миллиардов кубометров.

Еще после введения первых санкций против России в 2014 году Институт по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI) подсчитывал , что при прекращении поставок в Европу на полгода потери „Газпрома“ составят 24–27 миллиардов евро, на девять месяцев — 36–40 миллиардов. Сходные оценки приводятся аналитиками и в 2022 году. Для сравнения, выручка „Газпрома“ в 2021 году составила примерно 117 миллиардов евро. То есть компания может потерять до трети доходов.

Короткий ответ — сильно. Но есть факторы, которые могут помочь стране компенсировать как минимум часть потерь от остановки „Северного потока — 1“.

Для самой России экономически отказ от поставок по „Северному потоку — 1“ тоже кажется неоправданным — нефтегазовые доходы составляют львиную долю поступлений в бюджет. При этом война в Украине требует дополнительных расходов. Если изначально федеральный бюджет на 2022 год был сверстан с профицитом в 1% ВВП, или 1,3 триллиона рублей, то теперь ожидается дефицит в 1,2% ВВП, или 1,7 триллиона.

Из запланированных Минфином на 2022 год 9,5 триллиона рублей нефтегазовых доходов бюджет за первые полгода уже получил 6,4 триллиона рублей, то есть почти 66%.

Что при таком развитии событий будет с Европой?

Все ожидаемо: без „Северного потока — 1“ Европу и остальной мир ждет дальнейший рост цен на газ и его дефицит.

Стоимость сырья для потребителей в Германии может подскочить в 2023 году втрое, предупредил руководитель Федерального агентства по сетям ФРГ Клаус Мюллер: домохозяйство, которое платило за газ полторы тысячи евро в год, должно готовиться к повышению ценника до четырех с половиной тысяч евро. Аналитики Goldman Sachs в начале июля вдвое повысили свой прогноз цены газа в следующем году.

Дефицит тоже рассматривается как абсолютно реальная перспектива. Операторы подземных газовых хранилищ ЕС рассчитали, что в случае полного прекращения поставок из России в июле к ноябрю емкости будут заполнены лишь на 65–71% при достаточном для энергобезопасности региона нормативе в 80%.

Громче всех бьет тревогу главный потребитель сырья из „Северного потока — 1“ — Германия. Страна с момента начала войны в Украине сбила свою зависимость от российского газового импорта с 55 до 35%, но в масштабах ее экономики и этот показатель чрезвычайно велик. От газа критически зависят в том числе стратегически важные отрасли — нефтехимия, сталелитейные и цементные производства, фармацевтика, автопром и другие. Пока дефицита удается избежать за счет запасов в хранилищах, в которые можно закачать до четверти объема годового потребления в стране, но сценарий долгосрочного отключения „Северного потока — 1“ угрожает Германии входом в зиму с низкими запасами газа. Из-за этого риска государство объявило второй уровень кризиса, описанного в специальном регламенте ЕС.