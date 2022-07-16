Первые сутки на фестивале Positivus в Риге: четверо госпитализировано, возбуждено 33 дела об административных правонарушениях
Positivus - знаменитый музыкальный фестиваль, который на протяжении 13 лет проходил в латвийской Салацгриве, совсем недалеко от границы с Эстонией. Ежегодно на фестиваль съезжались тысячи посетителей, чтобы послушать как всемирно известных артистов, так и молодых и малоизвестных музыкантов. В этом году фестиваль проходит в Риге.
За первые сутки музыкального фестиваля были госпитализированы четыре человека, еще столько же от госпитализации отказались, сообщает Delfi.lv со ссылкой на Службу неотложной медицинской помощи. "В принципе серьезных травм и серьезных осложнений со здоровьем не констатировано“, — сообщила представитель службы Илзе Упите-Завьялова.
За первые сутки возбуждено 33 дела об административных правонарушениях, 17 из них - за возможное хранение или употребление одурманивающих веществ или наркотиков. 11 процессов начаты по факту нарушения норм Закона „О дорожном движении“, в том числе, шесть из них в связи с тем, что водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Два дела начаты по факту нахождения в общественном месте в состоянии такого опьянения, что это оскорбляло достоинство других людей, одно — за нарушение закона об обороте оружия. Также возбуждено одно дело за мелкое хулиганство и другое — за нанесение легких телесных повреждений.
Сегодня, во второй день фестиваля, полиция с помощью с кинологов контролирует, чтобы никто из посетителей не пронес и не употреблял наркотики. Также стражи порядка усиленно следят за тем, чтобы никто ее ездил на электросамокатах в состоянии опьянения.