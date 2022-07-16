Первые сутки на фестивале Positivus в Риге: четверо госпитализировано, возбуждено 33 дела об административных правонарушениях

За первые сутки музыкального фестиваля были госпитализированы четыре человека, еще столько же от госпитализации отказались, сообщает Delfi.lv со ссылкой на Службу неотложной медицинской помощи. "В принципе серьезных травм и серьезных осложнений со здоровьем не констатировано“, — сообщила представитель службы Илзе Упите-Завьялова.

За первые сутки возбуждено 33 дела об административных правонарушениях, 17 из них - за возможное хранение или употребление одурманивающих веществ или наркотиков. 11 процессов начаты по факту нарушения норм Закона „О дорожном движении“, в том числе, шесть из них в связи с тем, что водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Два дела начаты по факту нахождения в общественном месте в состоянии такого опьянения, что это оскорбляло достоинство других людей, одно — за нарушение закона об обороте оружия. Также возбуждено одно дело за мелкое хулиганство и другое — за нанесение легких телесных повреждений.