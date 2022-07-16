Украинские спасатели получат от Эстонии два пожарных автомобиля для тушения лесных пожаров

Два автомобиля, которые до сих пор находились в распоряжении добровольных спасателей Рапламаа, были построены специально для борьбы с лесными пожарами. Поскольку от пустого автомобиля столько же пользы, сколько от скорой помощи без лекарств, то Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии также оснастил их необходимым оборудованием — пятью новыми бензопилами Husqvarna, касками, лопатами, топливом и маслом для пил и пр. Автомобили и оборудование предусмотрены для спасателей Житомирской области Украины.

„На войне требуется не только военная техника, в тылу также существует большое давление и нехватка необходимого оборудования. Мы хорошо знаем, какой огромный ущерб наносят лесные пожары и насколько важна надлежащая техника для борьбы с ними“, — сказал исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья.

„У нашей спасательной команды есть современный мобильный лесопожарный автомобиль, и ГАЗ уже не находил в Эстонии достаточного применения. Поэтому мы очень рады, что старые, но исправные пожарные автомобили получат новую жизнь в Украине, где они очень и очень нужны“, — сказал руководитель спасательной команды Кехтна Эно Херманн.

Ротари-клуб Старого города Таллинна помог с организацией доставки пожарных машин в Украину. Посредником в передаче просьбы о помощи со стороны Украины выступил член Рийгикогу Хейки Хепнер, а общение на месте организовало посольство Эстонии.