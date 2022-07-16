Воскобойников об ушедшем из жизни Ярцеве: этот человек поверил в меня
Бывший игрок сборной Эстонии по футболу Владимир Воскобойников рассказал о своей совместной работе в „Торпедо“ с известным российским тренером Георгием Ярцевым. В пятницу стало известно, что 74-летний специалист ушёл из жизни.
Бывший игрок сборной Эстонии по футболу Владимир Воскобойников с 2007 по 2009 год выступал за московский „Торпедо“ под руководством Георгия Ярцева, провел 50 матчей, забил 12 мячей.
„Конечно всегда тяжело, когда умирает человек, особенно тот которые тебе многое дал и многому научил. Хотелось бы выразить соболезнования близким Георгия Александровича и всем почитателям его таланта“, - сказал Воскобойников.
Как вы попали к Ярцеву?
Это было где-то в 2006 году, „Левадия“ играла товарищеский матч с московским „Торпедо“, Ярцев меня заметил и позвал к себе, я согласился, тем более до этого у меня был неудачный сезон в Бельгии.
Говорят, на тренировках у него случались интересные истории. Расскажете какую-нибудь?
Мы тренировали угловые и он стоял у ворот в кепке, а у нас не получалось забить. Он психанул, кинул кепку, прогнал всех и сказал: „Сейчас я сам буду забивать“. С первого раза у него не получилось, кому-то пришлось сделать 5-6 подач, чтобы он забил.
У него был сложный характер?
Он потерял сына и мне кажется, что это оставило свой отпечаток на его поведении. На меня он никогда не кричал, всегда говорил как есть и был очень добрым человеком. Георгий Александрович заслужил, чтобы о нем говорили только теплые слова.
Чем он запомнился вам больше всего?
Он был настоящим другом и товарищем, а еще прекрасным тренером, очень любившим свою работу и отдающимся ей полностью.
Благодаря этому человеку, я смог надеть футболку „Торпедо“. Этот человек, который поверил в меня, помог мне возобновить карьеру после неудачного периода в Бельгии. Он также предложил мне помощь в получении российского гражданства, чтобы я играл за Россию, но я выбрал Эстонию. Этого человека невозможно охарактеризовать одним словом. В этом году мы планировали увидеться, так как до этого не смог доехать из-за коронавируса.
В качестве главного тренера Георгий Ярцев работал в „Красной Пресне“, „Динамо“, „Роторе“, „Торпедо“, молдавском „Милсави“, сделал московский „Спартак“ чемпионом России в 1996 году, вывел сборную России на чемпионат Европы 2004 года.