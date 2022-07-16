16.07.2022, 16:50
ФОТО | Такого количества мотоциклов жители Вильянди давно не видели!
Сегодня в Вильянди состоялось мероприятие Motoramm 2022, в котором приняли участие мотоциклисты со всех уголков Эстонии.
Торжественное открытие мероприятия состоялось на площади Свободы, где прошла выставка мотоциклов. После этого стартовал парад мотоциклистов. Особый интерес у публики вызвали соревнования по подъему в гору на улице Кыргемяэ, где нужно было взобраться на возвышенность быстрее других. Улица Кыргемяэ местами имеет уклон более 18 процентов и является одной из самых крутых в Эстонии. Перепад высот на этом 297-метровом участке составляет 32 метра.