Женскую сборную Англии раскритиковали за отсутствие темнокожих футболисток

Эйлид Барбор в репортаже во время женского чемпионата Европы осудила женскую национальную сборную Англии за отсутствие чернокожих футболисток.

„Была историческая победа сборной Англии с восемью голами, команда обеспечила себе путевку в четвертьфинал. Однако все стартовые 11 человек и пять вышедших на замену футболисток были белыми, и это указывает на отсутствие разнообразия в женской сборной“, — сказала Барбор.

Женская сборная Англии обыграли сборную Норвегии со счетом 8:0 и одержала самую крупную победу в истории чемпионатов Европы по футболу, в том числе и мужского.

Репортаж журналистки Эйлид Барбор вызвал много критики со стороны ее коллег, например журналистка TalkTV Джулия Хартли-Брюэр заявила: „Извините, что это было? Есть проблема с тем, что женская сборная Англии на Евро слишком „белая“? Каких игроков следует исключить из-за того, что у них неправильный цвет кожи? Просто невероятно, что ведущая Би-би-си может говорить такое и при этом оставаться на своей работе!“

На ЧЕ 2022 в составе женской сборной Англии есть три темнокожих футболистки: Джесс Картер, Деми Стоукс и Никита Пэррис.